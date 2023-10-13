المنيا: تنفيذ 3209 مشروعات بتكلفة 40 مليار جنيه ضمن حياة كريمة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محافظ المنيا أسامة القاضي، إن“حياة كريمة” واحدة من المشروعات القومية العملاقة التي لم تشهدها مصر منذ عقود، واستطاعت تغيير وجه أكثر من 192 قرية من قرى محافظة المنيا في 5 مراكز بالمرحلة الأولى من المبادرة، وذلك من خلال تنفيذ 3209 مشروعات في 28 قطاعًا خدميا بتكلفة تزيد على 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي لبرامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال حضوره اليوم تنظيم جامعة المنيا مؤتمر“حكاية وطن في كل محافظة في الوطن.. بين الرؤية والإنجاز” لرصد رحلة البناء والتنمية والتحديات التي شهدتها محافظات مصر نحو الجمهورية الجديدة في شتى المجالات التنموية، والتي تعد إعجازا غير مسبوق تم في زمن قياسي.
أكد محافظ المنيا – خلال كلمته – أن ما شهدته المنيا خلال السنوات العشر الأخيرة يمثل طفرة غير مسبوقة بكل المقاييس، وأن المشروعات الكبرى التي نفذت مؤخرا على أرض المحافظة هي الدليل القاطع على أن صعيد مصر يحظى باهتمام القيادة السياسية، لافتا إلى انفاق 140 مليار جنيه في الفترة من 2014 حتى 2023 في القطاعات الخدمية المختلفة.
ومن جانبه.. أشار رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، إلى أن قطاع التعليم العالي في مصر شهد إنجازات غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية نتيجة لرؤية واعية من القيادة السياسية.
واستعرض فرحات أبرز الإنجازات النوعية في مجال التعليم العالي في مصر، من خلال صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية انتهت أعمال إنشائها في عام واحد فقط، وبدء عمل جامعة المنيا الأهلية بكامل طاقتها وبكليات وبرامج مرموقة إلى جانب الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الجامعية لما يزيد عن 70% من الخدمة الصحية للمجتمع، وافتتاح أكثر من 7 مستشفيات تخصصية لخدمة أبنائها.
كما استعرض دور الجامعة في مبادرة حياة كريمة وإطلاق 30 قافلة سنوياً للقري الأكثر احتياجا، ونجاح الجامعة في محو أمية 140 ألف مواطن نتيجة للدور الوطني لأبناء الجامعة بمشاركة 66 ألف طالب في هذا المشروع، وإنشاء مراكز للتأهيل المهني الوظيفي ورعاية المبتكرين من خلال المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال، ومركز التطوير الجامعي والتأهيل الوظيفي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية، ومركز إبداع مصر الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أ ش أ
MENAFN13102023000202011048ID1107235699
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.