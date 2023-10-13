المنيا: تنفيذ 3209 مشروعات بتكلفة 40 مليار جنيه ضمن حياة كريمة

MENAFN - Al-Borsa News) قال محافظ المنيا أسامة القاضي، إن“حياة كريمة” واحدة من المشروعات القومية العملاقة التي لم تشهدها مصر منذ عقود، واستطاعت تغيير وجه أكثر من 192 قرية من قرى محافظة المنيا في 5 مراكز بالمرحلة الأولى من المبادرة، وذلك من خلال تنفيذ 3209 مشروعات في 28 قطاعًا خدميا بتكلفة تزيد على 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي لبرامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال حضوره اليوم تنظيم جامعة المنيا مؤتمر“حكاية وطن في كل محافظة في الوطن.. بين الرؤية والإنجاز” لرصد رحلة البناء والتنمية والتحديات التي شهدتها محافظات مصر نحو الجمهورية الجديدة في شتى المجالات التنموية، والتي تعد إعجازا غير مسبوق تم في زمن قياسي.

أكد محافظ المنيا – خلال كلمته – أن ما شهدته المنيا خلال السنوات العشر الأخيرة يمثل طفرة غير مسبوقة بكل المقاييس، وأن المشروعات الكبرى التي نفذت مؤخرا على أرض المحافظة هي الدليل القاطع على أن صعيد مصر يحظى باهتمام القيادة السياسية، لافتا إلى انفاق 140 مليار جنيه في الفترة من 2014 حتى 2023 في القطاعات الخدمية المختلفة.

ومن جانبه.. أشار رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، إلى أن قطاع التعليم العالي في مصر شهد إنجازات غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية نتيجة لرؤية واعية من القيادة السياسية.

واستعرض فرحات أبرز الإنجازات النوعية في مجال التعليم العالي في مصر، من خلال صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية انتهت أعمال إنشائها في عام واحد فقط، وبدء عمل جامعة المنيا الأهلية بكامل طاقتها وبكليات وبرامج مرموقة إلى جانب الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الجامعية لما يزيد عن 70% من الخدمة الصحية للمجتمع، وافتتاح أكثر من 7 مستشفيات تخصصية لخدمة أبنائها.

كما استعرض دور الجامعة في مبادرة حياة كريمة وإطلاق 30 قافلة سنوياً للقري الأكثر احتياجا، ونجاح الجامعة في محو أمية 140 ألف مواطن نتيجة للدور الوطني لأبناء الجامعة بمشاركة 66 ألف طالب في هذا المشروع، وإنشاء مراكز للتأهيل المهني الوظيفي ورعاية المبتكرين من خلال المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال، ومركز التطوير الجامعي والتأهيل الوظيفي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية، ومركز إبداع مصر الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





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