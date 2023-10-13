وزير النفط العراقي: روسيا نجحت في تجاوز قيود الغرب النفطية

MENAFN - Al-Borsa News) قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن روسيا نجحت في تجاوز القيود والعقوبات الغربية المفروضة على صادرات موارد النفط.

وأضاف الوزير – في تصريح لقناة“روسيا اليوم” الإخبارية على هامش مشاركته في فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس“أسبوع الطاقة الروسي” – أن روسيا حتى الآن تعتبر ثاني أكبر مصدر ومنتج للخام في العالم، ولا أعتقد أن الحصار المفروض على روسيا في ما يخص صادرات النفط مؤثر عليها، إذ استطاعت روسيا تجاوز القيود.

وردا على سؤال حول العقوبات والتعاون مع روسيا، قال:“من الطبيعي لدينا تفاهمات مع دول“أوبك” (Opec) والمنتجين غير الأعضاء في أوبك، في ما يخص إنتاج النفط والغاز، وبالمقابل لدينا اتفاقات في هذا الإطار.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد كشفت في وقت سابق أن عائدات النفط الروسية ارتفعت إلى 17.1 مليار دولار في أغسطس 2023، على الرغم من تراجع الصادرات بنحو 7.5% على أساس سنوي، إلى 7.2 مليون برميل يوميا.

وفرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع في ديسمبر 2022، سقفا لسعر برميل النفط الروسي، حيث حظر على شركات النقل والتأمين الأوروبية تقديم خدماتها إذا تم بيعه فوق مستوى 60 دولارا للبرميل ، كما تم فرض سقف سعري على إمدادات المنتجات النفطية من روسيا اعتبارا من 5 فبراير 2023، حيث تم فرض سقف عند 100 دولار للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل.









أ ش أ