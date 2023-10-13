ستاندرد تشارترد: ربط الجنيه بسلة عملات قد يدعم تحسن الاقتصاد المصرى دون تعويم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > قال بنك ستاندرد تشارترد فى تقرير حديث له، إن ربط الجنيه بسلة من العملات قد يساعد الاقتصاد المصرى على العبور من الأزمة الحالية، دون تعويم، بالتزامن مع التحول فى السياسات نحو التركيز على نظام سعر صرف أكثر ملائمة لمصر.

وبات البنك يتوقع عدم إجراء المزيد من تعديلات الفائدة وسعر الصرف ليستقر الجنيه عند مستوى 31 جنيه للدولار حتى نهاية 2025، وأن تستقر الفائدة عند 19.25%، لكنه خفض توقعات النمو إلى 3.8% فى العام المالى الحالى مقابل 5% قبل ذلك.

وأشار إلى أن خفض العملة مازال خطر، لكنه ليس السيناريو الأساسى لتوقعاتهم بناء على التصريحات الأخيرة للمسئولين المصريين، ومدير صندوق النقد الدولى.

وذكر أن الميزة التى ستعود على مصر من تبنى نظام سعر صرف مربوط بسلة من العملات ستكون الحفاظ على مرونة سعر الصرف ومنع التقلبات وكبح التضخم.

وتوقع أن يتم دمج 3 مراجعات للصندوق فى الربع الأول من 2024؛ بما يحرر تمويلات بقيمة مليار دولار، بخلاف مليار إضافية إذا تم إقرار تمويل صندوق الصلابة والمرونة، وهو ما يحسن مركز صافى الأصول الأجنبية.

وقال إنه رغم توقف تدهور مركز صافى الأصول الأجنبية لكن لم يكن هناك تحسن كافى لمنع موديز من تخفيض التصنيف، ولا لتبنى خفض جديد للجنيه.

وأضاف أنه من المحتمل أن نشهد مزيد من تخفيضات التصنيف خاصة أن التوترات الجيوسياسية فى المنطقة قد تؤثر سلبًا على السياحة، كما أن مصر من غير المرجح أن تستأنف تصدير الغاز فى المدى القصير بما يؤثر على الحصيلة الخارجية.

وعلى الصعيد المالى، قال البنك، إنه غير قلق بشأن اتساع العجز خاصة أن الإجراءات التى تم اتخاذها لكبح تضخم العذاء الذى وصل إلى 73.6% على أساس سنوى تعنى أن التحول بات نحو تدابير مالية وغير نقدية ما يعنى أن المركزى لن يرفع الفائدة مجددًا هذا العام ويكبح ذلك نمو فاتورة الفوائد.