سكور جراس تفوز بجائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كرم اللواء أحمد رشدى محافظ الجيزة شركة سكور جراس للنجيل الصناعى ضمن أصحاب المشروعات الفائزة فى مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالجيزة 2023.
وقال المهندس كريم إسماعيل رئيس شركة سكور جراس للصناعة والاستثمار، إن شركة سكور جراس تقدمت بمشروع ملعب قانونى ذكى صديق للبيئة يحافظ على صحة اللاعبين من خلال استخدام مواد من إعادة تدوير المخلفات الزراعية، كما يتميز المشروع بالترشيد فى استهلاك المياه من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى فى المعلب.
واكد إسماعيل، أن المبادرة تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العمل المناخى، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ، انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذا لرؤية مصر 2030.
ويأتى ذلك استعدادًا للمشاركة فى مؤتمر المبادرة لاختيار 18 مشروعًا الفائزة على مستوى الجمهورية تمهيدًا لعرضها فى مؤتمر COP 28 المقام فى الإمارات.
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