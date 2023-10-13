سكور جراس تفوز بجائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

MENAFN - Al-Borsa News) كرم اللواء أحمد رشدى محافظ الجيزة شركة سكور جراس للنجيل الصناعى ضمن أصحاب المشروعات الفائزة فى مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالجيزة 2023.

وقال المهندس كريم إسماعيل رئيس شركة سكور جراس للصناعة والاستثمار، إن شركة سكور جراس تقدمت بمشروع ملعب قانونى ذكى صديق للبيئة يحافظ على صحة اللاعبين من خلال استخدام مواد من إعادة تدوير المخلفات الزراعية، كما يتميز المشروع بالترشيد فى استهلاك المياه من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى فى المعلب.

واكد إسماعيل، أن المبادرة تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العمل المناخى، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ، انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذا لرؤية مصر 2030.

ويأتى ذلك استعدادًا للمشاركة فى مؤتمر المبادرة لاختيار 18 مشروعًا الفائزة على مستوى الجمهورية تمهيدًا لعرضها فى مؤتمر COP 28 المقام فى الإمارات.