شباب الأعمال تتعاون مع اتحاد الصناعات وأنيما للاستثمار للتوعية بـالاقتصاد الدوار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات وشبكة أنيما للاستثمار المعنية بالترويج للاستثمار فى منطقة المتوسط، وذلك للتوعية بـ”الاقتصاد الدوار”.
وقال المهندس بسام الشنوانى رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إنه وفقا للبروتوكول ستقوم شبكة“أنيما”، والتى تضم فى عضويتها 76 عضوًا ما بين هيئات استثمار ومنظمات أعمال بمنطقة المتوسط؛ بتدريب أعضاء الجمعية لتكون الذراع التنفيذى لتقييم المشروعات.
وأضاف الشنوانى، أن“شباب الأعمال” ستقوم وفق البروتوكول بالترويج لفكر الاستثمار وتقييم أثر الاستثمار الاقتصادى والبيئى والاجتماعى للشركات، مع تشكيل فريق عمل من الخبراء للقيام بعملية التقييم ومراجعة وقياس أثر المشروعات التى ترغب فى عمل تقييم، وتحفيز مجتمع الأعمال وبخاصة أعضاء الجمعية على استخدام خدمات تقييم وقياس أثر الاستثمارات.
وأوضح أنه وفقا للبروتوكول؛ سيتم كذلك توجيه أعضاء الجمعية من الشركات إلى الجهات التمويلية الشريكة بالمشروع للاستفادة من الحوافز المخصصة للمشروعات التى تم تقييم أثرها، وعمل جلسات لنشر الوعى عن الاستثمار المستدام.
وقال الشنوانى، إن الاقتصاد الدوار نقطة انطلاق لمواكبة التطور العالمى للحصول على منتجات تنافسية تتمتع بمواصفات قياسية تحقق الاستدامة البيئية والإنتاجية، وترشيد الطاقة والموارد المائية، وتخفف من وطأة المخلّفات، باستدامة إعادة تدويرها فى جميع مراحل الإنتاج.
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