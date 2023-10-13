شباب الأعمال تتعاون مع اتحاد الصناعات وأنيما للاستثمار للتوعية بـالاقتصاد الدوار

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات وشبكة أنيما للاستثمار المعنية بالترويج للاستثمار فى منطقة المتوسط، وذلك للتوعية بـ”الاقتصاد الدوار”.

وقال المهندس بسام الشنوانى رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إنه وفقا للبروتوكول ستقوم شبكة“أنيما”، والتى تضم فى عضويتها 76 عضوًا ما بين هيئات استثمار ومنظمات أعمال بمنطقة المتوسط؛ بتدريب أعضاء الجمعية لتكون الذراع التنفيذى لتقييم المشروعات.

وأضاف الشنوانى، أن“شباب الأعمال” ستقوم وفق البروتوكول بالترويج لفكر الاستثمار وتقييم أثر الاستثمار الاقتصادى والبيئى والاجتماعى للشركات، مع تشكيل فريق عمل من الخبراء للقيام بعملية التقييم ومراجعة وقياس أثر المشروعات التى ترغب فى عمل تقييم، وتحفيز مجتمع الأعمال وبخاصة أعضاء الجمعية على استخدام خدمات تقييم وقياس أثر الاستثمارات.

وأوضح أنه وفقا للبروتوكول؛ سيتم كذلك توجيه أعضاء الجمعية من الشركات إلى الجهات التمويلية الشريكة بالمشروع للاستفادة من الحوافز المخصصة للمشروعات التى تم تقييم أثرها، وعمل جلسات لنشر الوعى عن الاستثمار المستدام.

وقال الشنوانى، إن الاقتصاد الدوار نقطة انطلاق لمواكبة التطور العالمى للحصول على منتجات تنافسية تتمتع بمواصفات قياسية تحقق الاستدامة البيئية والإنتاجية، وترشيد الطاقة والموارد المائية، وتخفف من وطأة المخلّفات، باستدامة إعادة تدويرها فى جميع مراحل الإنتاج.