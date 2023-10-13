25 مليون دولار حجم استثمارات تشينت الصينية في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) قالت ليلي تشانج، الرئيس التنفيذي لمجموعة تشينت العالمية، إن الشركة تم تصنيفها من أهم 500 شركة صينية لعام 2021، مضيفت أن الشركة تمتلك فرعًا في مصر بحجم استثمارات 25 مليون دولار، وإجمالي مبيعات سنوية تقدر بـ50 مليون دولار.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في المنتدى الدولي لمجموعة تشينت بشنغهاي.

وأفادت بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهت الدعوة لشركة“تشينت” للتوسع في استثماراتها في مصر داخل المنطقة؛ لخدمة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والخضراء لما تقدمه من حلول للطاقة ومكوناتها باستخدام أحدث التقنيات، وأعلى جودة؛ للاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة الاقتصادية وقربها من الأسواق، خاصة في ظل ما تتمتع به من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية.

وتعمل مجموعة تشينت في مجال تصنيع وتوريد المعدات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة.

وطرح وفد المنطقة، خلال المنتدى، حوافز وفرص الاستثمار التي تقدمها المنطقة للمستثمرين، والميزات التنافسية التي تمتلكها من الموقع الاستراتيجي لموانئ المنطقة على البحرين الأحمر والمتوسط والتكامل مع المناطق الصناعية.

والتقى الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، مع قيادات مجموعة تشينت إمكانية التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة والخضراء.

وتم استعراض التوسعات المستقبلية للشركة في مجال الطاقة في إطار سعيها لإطلاق استراتيجية صفر كربون في مشروعات الشركة كافة.