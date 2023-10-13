25 مليون دولار حجم استثمارات تشينت الصينية في مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت ليلي تشانج، الرئيس التنفيذي لمجموعة تشينت العالمية، إن الشركة تم تصنيفها من أهم 500 شركة صينية لعام 2021، مضيفت أن الشركة تمتلك فرعًا في مصر بحجم استثمارات 25 مليون دولار، وإجمالي مبيعات سنوية تقدر بـ50 مليون دولار.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في المنتدى الدولي لمجموعة تشينت بشنغهاي.
وأفادت بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهت الدعوة لشركة“تشينت” للتوسع في استثماراتها في مصر داخل المنطقة؛ لخدمة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والخضراء لما تقدمه من حلول للطاقة ومكوناتها باستخدام أحدث التقنيات، وأعلى جودة؛ للاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة الاقتصادية وقربها من الأسواق، خاصة في ظل ما تتمتع به من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية.
وتعمل مجموعة تشينت في مجال تصنيع وتوريد المعدات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة.
وطرح وفد المنطقة، خلال المنتدى، حوافز وفرص الاستثمار التي تقدمها المنطقة للمستثمرين، والميزات التنافسية التي تمتلكها من الموقع الاستراتيجي لموانئ المنطقة على البحرين الأحمر والمتوسط والتكامل مع المناطق الصناعية.
والتقى الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، مع قيادات مجموعة تشينت إمكانية التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة والخضراء.
وتم استعراض التوسعات المستقبلية للشركة في مجال الطاقة في إطار سعيها لإطلاق استراتيجية صفر كربون في مشروعات الشركة كافة.
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