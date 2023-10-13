الأمم المتحدة تختار الرياض لاستضافة منتدى حوكمة الإنترنت لعام 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الأمم المتحدة، اختيار الرياض لاستضافة المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF) في دورته الـ 19 لعام 2024 .

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبدالله السواحة -حسبما أفادت قناة (السعودية) الإخبارية، اليوم- أن المملكة تقود الجهود الدولية لزيادة الشمولية الرقمية وسد الفجوة حول العالم، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر وشامل للجميع حول العالم.

من جهته، أشار محافظ هيئة الحكومة الرقمية السعودي، المهندس أحمد الصويان، إلى أن اختيار الأمم المتحدة لمدينة الرياض لتنظيم هذا المنتدى العالمي، يجسد الدور الرائد للمملكة، وجهودها في تعظيم الأثر من البنية التحتية الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخدمة المجتمعات وقطاعات الأعمال .

وأضاف الصويان، أن ثقة المنظمات الدولية في قدرة المملكة على استضافة أكبر المعارض والمؤتمرات العالمية، يأتي تأكيد على دورها كدولة متقدمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الرقمية، وتفوقها في الكثير من المجالات وفق برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030.

ويجمع المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت، أكثر من 160 دولة، ويشارك فيه أكثر من ألف متحدث من الخبراء والمختصين العالميين، كما يشهد إقامة أكثر من 300 جلسة وورشة عمل، إضافة إلى الإطلاقات والجوائز والاتفاقيات التعاونية التي ستشهدها أيامه الخمس؛ لتبادل الخبرات والتجارب وقصص النجاح وأفضل الممارسات في قضايا السياسات العامة المتعلقة بالإنترنت؛ لصياغة مستقبل الإنترنت والتقنية، وبناء مستقبل رقمي آمن للجميع.





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