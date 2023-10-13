الأمم المتحدة تختار الرياض لاستضافة منتدى حوكمة الإنترنت لعام 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الأمم المتحدة، اختيار الرياض لاستضافة المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت (IGF) في دورته الـ 19 لعام 2024 .
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبدالله السواحة -حسبما أفادت قناة (السعودية) الإخبارية، اليوم- أن المملكة تقود الجهود الدولية لزيادة الشمولية الرقمية وسد الفجوة حول العالم، والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر وشامل للجميع حول العالم.
من جهته، أشار محافظ هيئة الحكومة الرقمية السعودي، المهندس أحمد الصويان، إلى أن اختيار الأمم المتحدة لمدينة الرياض لتنظيم هذا المنتدى العالمي، يجسد الدور الرائد للمملكة، وجهودها في تعظيم الأثر من البنية التحتية الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخدمة المجتمعات وقطاعات الأعمال .
وأضاف الصويان، أن ثقة المنظمات الدولية في قدرة المملكة على استضافة أكبر المعارض والمؤتمرات العالمية، يأتي تأكيد على دورها كدولة متقدمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الرقمية، وتفوقها في الكثير من المجالات وفق برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030.
ويجمع المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت، أكثر من 160 دولة، ويشارك فيه أكثر من ألف متحدث من الخبراء والمختصين العالميين، كما يشهد إقامة أكثر من 300 جلسة وورشة عمل، إضافة إلى الإطلاقات والجوائز والاتفاقيات التعاونية التي ستشهدها أيامه الخمس؛ لتبادل الخبرات والتجارب وقصص النجاح وأفضل الممارسات في قضايا السياسات العامة المتعلقة بالإنترنت؛ لصياغة مستقبل الإنترنت والتقنية، وبناء مستقبل رقمي آمن للجميع.
أ ش أ
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