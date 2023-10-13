فودافون للحلول تطمح للوصول بحجم استثماراتها إلى 25 مليار جنيه في 5 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رامي كاتو المدير العام لشركة فودافون للحلول الذكية مصر“VOIS”، المدير الدولي لقطاع خدمة العملاء بالشركة، إن حجم استثمارات الشركة في مصر بلغ نحو 4 مليارات جنيه، وتطمح خلال السنوات الخمس القادمة للوصول بحجم استثماراتها إلى 25 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لعدد من الشركات العالمية في صناعة التعهيد بالقرية الذكية، وتفقد مدبولي، منظومة العمل بشركة فودافون للحلول الذكية في مصر“VOIS”.
وأوضح كاتو أن“VOIS” انطلقت من مصر بعام 2006، وتمكنت من تحقيق نجاح باهر في مجال الحلول الذكية غيرت به مفهوم الأنظمة والمعلومات التكنولوجية بإحداثها ثورة في العمليات والأنظمة الإلكترونية في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والشبكات، وذكاء الأعمال، والتحليلات، وحلول الأعمال الرقمية (الروبوتات والذكاء الاصطناعي)، والعمليات التجارية (المستهلك والأعمال)، والعمليات الذكية، والعمليات المالية، وعمليات سلسلة التوريد والموارد البشرية، مما جعلها تتوسع في 7 مواقع عمل مختلفة في العالم وهي: مصر وألبانيا والمجر والهند ورومانيا وأسبانيا وتركيا.
وتمت الإشارة إلى أن الشركة توفر 400 فرصة عمل للشباب في مختلف التخصصات وتعمل الشركة على تصدير خدمات التعهيد لشركات أجنبية فقط بحجم أعمال 170 مليون يورو سنويًا.
وأكد رئيس الوزراء، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد قطاعًا واعدًا جدًا في مصر، مُشيرًا إلى أن القوى البشرية في الدولة المصرية تتسم بالتميز والقدرة على العمل في العالم كله وأن مستوى الشباب في الشركات التي تمت زيارتها اليوم يُشير إلى قدراتهم وإمكاناتهم المرتفعة.
وقال مدبولي إن قطاع الاتصالات ذو أولوية رئيسة بالنسبة للقيادة السياسية، والحكومة التي تحرص وتعمل على تشجيعه للانطلاق والنهوض؛ ولا سيما أن ذلك القطاع لا يتطلب وجود مستلزمات إنتاج ولا يمثل عبئًا على الدولة بل على العكس من ذلك فهو يُسهم في خلق وتوليد الموارد للدولة المصرية.
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