فودافون للحلول تطمح للوصول بحجم استثماراتها إلى 25 مليار جنيه في 5 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) قال رامي كاتو المدير العام لشركة فودافون للحلول الذكية مصر“VOIS”، المدير الدولي لقطاع خدمة العملاء بالشركة، إن حجم استثمارات الشركة في مصر بلغ نحو 4 مليارات جنيه، وتطمح خلال السنوات الخمس القادمة للوصول بحجم استثماراتها إلى 25 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لعدد من الشركات العالمية في صناعة التعهيد بالقرية الذكية، وتفقد مدبولي، منظومة العمل بشركة فودافون للحلول الذكية في مصر“VOIS”.

وأوضح كاتو أن“VOIS” انطلقت من مصر بعام 2006، وتمكنت من تحقيق نجاح باهر في مجال الحلول الذكية غيرت به مفهوم الأنظمة والمعلومات التكنولوجية بإحداثها ثورة في العمليات والأنظمة الإلكترونية في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والشبكات، وذكاء الأعمال، والتحليلات، وحلول الأعمال الرقمية (الروبوتات والذكاء الاصطناعي)، والعمليات التجارية (المستهلك والأعمال)، والعمليات الذكية، والعمليات المالية، وعمليات سلسلة التوريد والموارد البشرية، مما جعلها تتوسع في 7 مواقع عمل مختلفة في العالم وهي: مصر وألبانيا والمجر والهند ورومانيا وأسبانيا وتركيا.

وتمت الإشارة إلى أن الشركة توفر 400 فرصة عمل للشباب في مختلف التخصصات وتعمل الشركة على تصدير خدمات التعهيد لشركات أجنبية فقط بحجم أعمال 170 مليون يورو سنويًا.

وأكد رئيس الوزراء، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد قطاعًا واعدًا جدًا في مصر، مُشيرًا إلى أن القوى البشرية في الدولة المصرية تتسم بالتميز والقدرة على العمل في العالم كله وأن مستوى الشباب في الشركات التي تمت زيارتها اليوم يُشير إلى قدراتهم وإمكاناتهم المرتفعة.

وقال مدبولي إن قطاع الاتصالات ذو أولوية رئيسة بالنسبة للقيادة السياسية، والحكومة التي تحرص وتعمل على تشجيعه للانطلاق والنهوض؛ ولا سيما أن ذلك القطاع لا يتطلب وجود مستلزمات إنتاج ولا يمثل عبئًا على الدولة بل على العكس من ذلك فهو يُسهم في خلق وتوليد الموارد للدولة المصرية.