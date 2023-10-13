وصول أكثر من 8 آلاف سائح لمعبدي أبوسمبل مع بدء الموسم السياحي الجديد

MENAFN - Al-Borsa News) قال مدير آثار أبو سمبل بأسوان أحمد مسعود إن معبدي أبوسمبل“رمسيس الثاني ونفرتاري”جنوب أسوان استقبلا أكثر من 8 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، مع انطلاق الموسم السياحي الجديد.

وأضاف مسعود – في تصريح اليوم – أن هؤلاء السياح توافدوا إلى المدينة بواسطة حافلات سياحية برية وعبر 4 رحلات طيران منهم شارتر سياحي قادم من إسبانيا مباشرة لمدينة أبوسمبل، بالإضافة لعودة المراكب السياحية لأول مرة عبر بحيرة السد العالي بعد توقفها منذ مارس الماضي.

وأوضح أن معابد أبوسمبل تشهد انتعاشة سياحية بالتزامن مع بداية الموسم بالشتوي في أسوان، ومع استعدادات المدينة السياحية إلى استقبال الحدث الفلكي الفريد الذي تشهده أبوسمبل يوم 22 أكتوبر الجاري بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الكبير، وهى الظاهرة الفلكية الفريدة التي جسدها القدماء المصريون قديماً وشاهدة على معجزات المصري القديم وحضارة مصر.





أ ش أ