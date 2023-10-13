بالم هيلز تعتزم استثمار 20 مليار جنيه لتطوير المرحلة الثانية من مدينة باديا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة، ورئيس المجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير، إن الشركة قد نجحت في الانتهاء من الأعمال الإنشائية للجزء السكني من المرحلة الأولى منعلى مساحة 340 فدانًا تضم 3372 وحدة سكنية، وتم بيعها بالكامل، إضافة إلى إنجاز نسبة كبيرة من الجزء الخدمي، ليصبح المشروع جاهزا للسكن الفوري وتلبية خدمات السكان.

وأضاف، خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الأعمال النهائية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة باديا، أحد مشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان و”بالم هيلز للتعمير”، بمدينة أكتوبر الجديدة، أن الشركة أنفقت 12 مليار جنيه استثمارات على تنفيذ هذه المرحلة.

وأكد منصور، أنه تم تسليم 1600 وحدة لسكان المرحلة الأولى، وبالفعل هناك عدد من الأسر تعيش حاليًا بالمدينة، مضيفًا أن الشركة تعتزم استثمار 20 مليار جنيه لتطوير المرحلة الثانية على مساحة 270 فدانا.

أشار إلى أن الشركة حققت نموًا بنسبة 229%، خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحًا أن مشروع“باديا” ساهم في نمو مبيعات الشركة بنسبة 100% على أساس سنوي، لتصل مبيعات الشركة إلى 35 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي تشجيع الدولة للمشروعات التي تقوم على أساس الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية في مصر، مُشيراً إلى أن هناك استعدادًا تامًا لتوفير مختلف التيسيرات المُمكنة لجذب المزيد من الاستثمارات بنظام الشراكة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، حول طبيعة الشراكة بين وزارة الإسكان والشركة المُنفذة لمشروع“باديا”، حيث أوضح أن التعاون مع شركة“بالم هيلز للتعمير”، يأتي في إطار رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو جذب كبار المستثمرين للاستثمار داخل مصر في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث حرصت الهيئة على التنوع في أساليب الاستثمار؛ لدعم النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات، من خلال طرح قطع أراض استثمارية بنظام الشراكة مع الهيئة، عن طريق السداد النقدي والعيني، والتعاون مع كبريات شركات الاستثمار والتطوير العقاري المشهود لها بالكفاءة بما يدعم القاعدة الاقتصادية للدولة المصرية.

وأشار إلى أن العائد على الهيئة من مثل تلك المشروعات متنوع ما بين نقدي بنسبة لا تقل عن 35% من قيمة الأرض، وكذا عيني يتمثل في حصة من الوحدات السكنية والخدمية التي يتم بيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع، بخلاف العائد التنموي المُتمثل في إقامة مشروعات رائدة، الأمر الذي ينعكس على دفع عجلة التنمية ورفع القيمة الاقتصادية للأراضي، وكذا توفير فرص العمل المختلفة.

وفي هذا الصدد، أكد الجزار، أن نظام الشراكة حرص على التيسير على المستثمرين في حرية تحديد دفعات السداد، وكذا توقيتات استلام الحصص العينية وفقًا للرؤية الاقتصادية والتنموية الموضوعة للمشروع، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد مشروعات التخصيص بنظام الشراكة مع الهيئة“النقدي والعيني”، في السنوات الـ8 الأخيرة بلغ 76 مشروعًا ستُقام على مساحة نحو 13.5 ألف فدان بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ قُرابة 1.15 تريليون جنيه، وأن أحد أبرز تلك المشروعات، هو مشروع مدينة باديا الذي أطلقته شركة“بالم هيلز” بمدينة أكتوبر الجديدة.