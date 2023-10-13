المنيا: تنفيذ 3750 وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية بتكلفة 16 مليون جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال محافظ المنيا أسامة القاضي، إنه تم تنفيذ 3 آلاف و750 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجًا بتكلفة 16 مليون جنيه بجميع مراكز المحافظة، نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع جمعية الأورمان ضمن مبادرة (سقيا الماء).

وأضاف القاضي – في بيان اليوم – أنه تم تنفيذ هذه الوصلات لتوفير مياه شرب نقية لأكبر عدد من الأسر المستحقة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.. مشيدًا بالدور الهام لمؤسسات المجتمع المدني كونهم شركاء أساسيين في تنمية المجتمع وتطويره وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه.. أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا المهندس رجب السعيد، أهمية التعاون المثمر والبناء مع جمعية الأورمان وكافة منظمات المجتمع المدني لرفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتهم الأساسية من مياه الشرب وتوفير حياة كريمة ومستوى معيشي أفضل.

وعلى صعيد آخر، تواصل الوحدات المحلية بالمنيا حملاتها لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطرق العامة؛ تنفيذًا لتوجيهات المحافظ أسامة القاضي وحفاظًا على المظهر الجمالي بالشوارع.

ففي مركز ملوي، تم تحرير 65 مخالفة خلال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات تنوعت بين إشغال طريق وإزالة ادارية وإيقاف صبة خرسانية بشارع 8 خلف مصنع السدوري بحي جنوب المدينة، وبمركز بني مزار تم تحرير 71 محضرًا منها 6 محاضر إشغال و 65 إزالة إدارية، وبمركز سمالوط، تم تحرير 25 مخالفة إشغال بشارع عامر وميدان الأحمدي، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وفي شأن آخر.. قال وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد حسنين، إن 209 آلاف و361 مواطنًا استفادوا من الخدمات الطبية والعلاجية خلال سبتمبر الماضي، وذلك ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة نظمتها المديرية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

وأضاف أنه تم تقديم الخدمات لـ163 ألفا و88 حالة بالعيادات الخارجية، و46 ألفا و273 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات.. مشيرا إلى أنه تم إجراء 7112 عملية جراحية و603 حالات ولادة، وخدمات غسيل كلوي لـ1083 مريضًا بإجمالي 11705 جلسات غسيل كلوي وخدمات علاج طبيعي لـ1751 مريضا بإجمالي 6987 جلسة علاج طبيعي.

وأشار إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ16701 حالة وأشعة تلفزيونية لحوالي 4426 حالة وأشعة مقطعية لـ2007 حالات، وإجراء 41589 تحليلًا، ورسم قلب لـ3193 حالة و16 حالة مناظير وغيرها من الخدمات العلاجية.





أ ش أ