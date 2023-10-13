الانتهاء من فرز ملفات المتقدمين لحجز سكن كل المصريين 3.. وإعلان تكميلى قريبًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) البدء فى سداد الأقساط ربع السنوية من الأحد 15 أكتوبر للعملاء داخل الأولوية
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان“سكن كل المصريين 3′′، والذى شهد طرح وحدات كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى للتسليم خلال 18 شهرًا، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديد أولوياتهم.
وأفادت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه تم تحديد يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر تاريخاً لبدء سداد القسط الأول من الأقساط ربع السنوية للعملاء ممن هم داخل الأولوية بالمشروعات التى سيتم تسليمها خلال 18 شهرًا، وذلك بكل من مدن“أكتوبر الجديدة، دمنهور، جرزا القطورى (العياط)”، وذلك وفقاً للمبالغ وشروط السداد المحددة بكراسة شروط الإعلان.
وأضافت أن إعلان“سكن كل المصريين 3” شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث بلغ إجمالى عدد العملاء المتقدمين بالإعلان 170322عميلًا على عدد 66 مدينة/مركز على مستوى 24 محافظة، حيث تم فرز طلبات العملاء بالمشروعات التى تبين وجود أولويات بها وتم التعامل على تظلمات العملاء غير المنطبق عليهم الشروط لتسفر كل من نتائج الفرز والتظلمات عن عدد 141825 عميلًا منطبقا عليهم شروط الإعلان، وعدد 23167 عميلاً غير منطق عليهم الشروط، أما المشروعات التى تبين عدم وجود أولويات عليها فقد بلغ عدد المتقدمين عليها 5330 عميلًا متقدمين على عدد 43 مشروعا تم بالفعل التعامل على طلباتهم وإرسالها لشركات الاستعلام الميدانى وجار إنهاء إجراءات التخصيص والتعاقد للمقبول منهم.
وأشارت إلى أنه فى ظل سعى الصندوق للاستجابة لكافة طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن إعلان“سكن كل المصريين 3′′، فقد تم اتخاذ عدة قرارات من شأنها إتاحة فرص أكبر لكافة العملاء المتقدمين على الإعلان، حيث سيتم خلال الفترة القادمة طرح إعلان تكميلى بشروط جديدة للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمشروعات (تسليم خلال 18 شهرًا) يتضمن عددا إضافيا من الوحدات السكنية التى سيتم بناؤها استجابة لطلبات الآلاف من المواطنين الراغبين فى الاستفادة من فرصة الحصول على الوحدات السكنية المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين”.
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وأوضحت عبدالحميد أنه بمراجعة بيانات المتقدمين على الوحدات السكنية تسليم خلال 18 شهراً والبالغ عددهم 101802 عميل، فقد تبين وجود أولوية بمدينتى“أكتوبر الجديدة ودمنهور”، حيث بلغ إجمالى المتقدمين على مدينة أكتوبر الجديدة (غرب المطار) 98299 عميلًا مقسمين إلى عدد 87592 عميلًا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 12000 وحدة سكنية جار تنفيذها) وعدد 10707 عملاء غير منطبق عليهم الشروط، ومدينة دمنهور بلغ إجمالى المتقدمين عليها 3311 عميلًا مقسمين إلى عدد 2556 عميلًا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 184 وحدة سكنية جار تنفيذها) وعدد 755 عميلًا غير منطبق عليهم الشروط، أما مدينة جرزا القطورى (العياط) فقد بلغ إجمالى المتقدمين عليها بكل من محورى المنخفض والمتوسط 192 عميلًا مقسمين إلى 92 عميلًا منطبقا عليهم الشروط و100 عميل غير منطبق عليهم الشروط علماً بأنه سيتم توفير وحدات سكنية لكافة المتقدمين عليها.
وسيتم خلال الساعات القليلة القادمة إرسال رسائل نصية SMS للعملاء ممن هم داخل الأولوية بكل من مدينتى أكتوبر الجديدة ودمنهور للبدء فى سداد الأقساط ربع السنوية ابتداءً من الأحد 15 أكتوبر، كما سيتم إرسال رسائل نصية SMS للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمدينتين حتى يتمكنوا من التقديم على الإعلان التكميلى المخطط طرحه خلال الفترة القادمة حال رغبتهم فى ذلك. أما فيما يخص مدينة“جرزا القطورى (العياط)” فسيتم استيعاب كافة طلبات العملاء المتقدمين المنطبق عليهم الشروط بالمدينة.
وأوضحت أنه فيما يخص المشروعات التى تتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري، والتى تقدم عليها عدد عملاء أكثر من عدد الوحدات المتوفرة، فقد تم البدء بالفعل فى إرسال ملفات العملاء ممن هم داخل الأولوية من المتقدمين لحجز الوحدات المطروحة فى“محافظة الدقهلية (المنزلة)، محافظة الشرقية (صان الحجر، القرين)، محافظة الغربية (المحلة الكبرى، سمنود)، محافظة الفيوم (طامية)، محافظة المنوفية (منوف (بهواش))، محافظة الإسماعيلية (أبو خليفة (القنطرة غرب))، محافظة أسيوط (الغنايم، مركز أسيوط)، محافظة بنى سويف (قرية سدس، بنى سليمان)، محافظة سوهاج (جهينة، حى الكوثر، ساقلته)، محافظة قنا (أبو تشت (القارة)، أبو تشت (بلاد المال))، محافظة كفر الشيخ (الرياض، مطوبس، فوة)، محافظة الأقصر (المدامود)، محافظة السويس (حى عتاقة (حديثى الزواج))، محافظة دمياط (عزبة البرج)” إلى شركات الاستعلام، علمًا بأنه لن يتمكن الصندوق من إتاحة إعلان جديد للعملاء المتقدمين بهذه المدن ممن هم خارج الأولوية، نظرًا لعد توافر أراض صالحة بذات المواقع أو قريبة منها.
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وأضافت أنه فيما يخص مدن:“العلمين بمحافظة مطروح والتى بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 925 عميلًا مقابل 58 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية والتى بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها 10169عميلا مقابل 1368وحدة سكنية متوفرة، والمنيا الجديدة بمحافظة المنيا والتى بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها 7447 عميلًا مقابل 2453 وحدة سكنية متاحة، والفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم والتى بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها 2808 عملاء مقابل 438 وحدة سكنية متوفرة، والخانكة بمحافظة القليوبية والتى بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها 4350 عميلًا مقابل 700 وحدة سكنية، وأخيراً مدينة عتاقة بمحافظة السويس والتى بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها 13939 عميلًا مقابل 270 وحدة سكنية فقط متوفرة، حيث شهدت هذه المدن أيضاً إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين فاق عدد الوحدات المتاحة على المشروع، وعليه فقد وافق مجلس إدارة الصندوق على أن يتم البدء فى إرسال ملفات العملاء ممن هم داخل الأولوية فى تلك المدن إلى شركات الاستعلام الميداني، على أن يتم إرسال رسائل نصية للعملاء ممن هم خارج أولوية الوحدات السكنية المتاحة بتلك المشروعات خلال الساعات القليلة القادمة، محدد بها المدن التى يمكن التحويل إليها لاحقًا سواء بنفس أسعار الإعلان الحالى بمدن بها وحدات سكنية جاهزة للتسليم، أو بأسعار وشروط جديدة بمدن بها وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا، وذلك على أن يتم الإعلان عن تلك الوحدات خلال الفترة القادمة، منعاً لضياع فرصة الحصول على وحدات سكنية للعملاء المتقدمين ضمن مشروعات الإعلان ببرنامج سكن كل المصريين.
وفى ضوء ما سبق فقد أكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أنه لن يتم فتح باب تقديم التظلمات للمواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية ضمن إعلان“سكن كل المصريين 3” مرة أخرى، خاصة أن الصندوق قام بذلك أكثر من مرة مسبقًا منذ غلق باب التقديم على الإعلان، حيث تقدم عدد 47222 عميلًا بطلبات تظلم من إجمالى عدد 62354 عميلًا غير منطبق عليهم الشروط بنتائج فرز الإعلان، وتم قبول ما يزيد عن 39000 طلب تظلم، وتم تعديل موقف العملاء الذين تم قبول طلبهم من غير منطبق إلى منطبق.
وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إلى أنه سبق بالفعل التعامل على المشروعات التى لا يوجد عليها أولوليات والتى يزيد بها عدد الوحدات السكنية المتاحة عن أعداد العملاء المتقدمين بالإعلان”، حيث تم إرسال كافة طلبات العملاء البالغ عددهم 5330 عميلًا المتقدمين على عدد 43 مدينة إلى شركات الاستعلام الميداني، وهى مدن:“(إدفو، فطيرة كوم أمبو) بمحافظة أسوان، (ديروط، ساحل سليم، أبنوب، أبوتيج، الفتح، منفلوط، منقباد البدارى) بمحافظة أسيوط، (القنطرة شرق، التل الكبير العهدة)، محافظة كفر الشيخ (بيلا) بمحافظة الإسماعيلية، (أرمنت (الريانية)، أرمنت (أبو قليعي)، إسنا، إسنا الدير، القرنة (القديمة)، القرنة (الضبعية)، الطود) بمحافظة الأقصر، (مركز السادات (الأخماس)، مركز السادات (الخطاطبة)، مركز السادات (الصوامع)، مركز السادات (بديل الدير)) بمحافظة المنوفية،(دمشقين، شدموة، هوارة) بمحافظة الفيوم، (مركز المنيا المطاهرة، سمالوط) بمحافظة المنيا، (الواسطي) بمحافظة بنى سويف، (أخميم الجديدة) بمحافظة سوهاج، (العريش) بمحافظة شمال سيناء، (أبو تشت (أبو شوشة)، الحلفايا بنجع حمادي، قوص (العقب)، قوص (خزام)، قوص(العليقات)، قوص(حجازة)، الوقف، مدينة غرب قنا) بمحافظة قنا، (الحمام، سيوة) بمحافظة مطروح، (وادى النطرون) بمحافظة البحيرة”، علماً بأنه تم بالفعل بدء تخصيص الوحدات السكنية والتعاقد ومنح التمويل للعملاء المقبولين بكل من الاستعلام الميدانى والائتماني.
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