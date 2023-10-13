الانتهاء من فرز ملفات المتقدمين لحجز سكن كل المصريين 3.. وإعلان تكميلى قريبًا - جريدة البورصة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان“سكن كل المصريين 3′′، والذى شهد طرح وحدات كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى للتسليم خلال 18 شهرًا، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديد أولوياتهم.

وأفادت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه تم تحديد يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر تاريخاً لبدء سداد القسط الأول من الأقساط ربع السنوية للعملاء ممن هم داخل الأولوية بالمشروعات التى سيتم تسليمها خلال 18 شهرًا، وذلك بكل من مدن“أكتوبر الجديدة، دمنهور، جرزا القطورى (العياط)”، وذلك وفقاً للمبالغ وشروط السداد المحددة بكراسة شروط الإعلان.

وأضافت أن إعلان“سكن كل المصريين 3” شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث بلغ إجمالى عدد العملاء المتقدمين بالإعلان 170322عميلًا على عدد 66 مدينة/مركز على مستوى 24 محافظة، حيث تم فرز طلبات العملاء بالمشروعات التى تبين وجود أولويات بها وتم التعامل على تظلمات العملاء غير المنطبق عليهم الشروط لتسفر كل من نتائج الفرز والتظلمات عن عدد 141825 عميلًا منطبقا عليهم شروط الإعلان، وعدد 23167 عميلاً غير منطق عليهم الشروط، أما المشروعات التى تبين عدم وجود أولويات عليها فقد بلغ عدد المتقدمين عليها 5330 عميلًا متقدمين على عدد 43 مشروعا تم بالفعل التعامل على طلباتهم وإرسالها لشركات الاستعلام الميدانى وجار إنهاء إجراءات التخصيص والتعاقد للمقبول منهم.

وأشارت إلى أنه فى ظل سعى الصندوق للاستجابة لكافة طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن إعلان“سكن كل المصريين 3′′، فقد تم اتخاذ عدة قرارات من شأنها إتاحة فرص أكبر لكافة العملاء المتقدمين على الإعلان، حيث سيتم خلال الفترة القادمة طرح إعلان تكميلى بشروط جديدة للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمشروعات (تسليم خلال 18 شهرًا) يتضمن عددا إضافيا من الوحدات السكنية التى سيتم بناؤها استجابة لطلبات الآلاف من المواطنين الراغبين فى الاستفادة من فرصة الحصول على الوحدات السكنية المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية“سكن كل المصريين”.

وأوضحت عبدالحميد أنه بمراجعة بيانات المتقدمين على الوحدات السكنية تسليم خلال 18 شهراً والبالغ عددهم 101802 عميل، فقد تبين وجود أولوية بمدينتى“أكتوبر الجديدة ودمنهور”، حيث بلغ إجمالى المتقدمين على مدينة أكتوبر الجديدة (غرب المطار) 98299 عميلًا مقسمين إلى عدد 87592 عميلًا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 12000 وحدة سكنية جار تنفيذها) وعدد 10707 عملاء غير منطبق عليهم الشروط، ومدينة دمنهور بلغ إجمالى المتقدمين عليها 3311 عميلًا مقسمين إلى عدد 2556 عميلًا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 184 وحدة سكنية جار تنفيذها) وعدد 755 عميلًا غير منطبق عليهم الشروط، أما مدينة جرزا القطورى (العياط) فقد بلغ إجمالى المتقدمين عليها بكل من محورى المنخفض والمتوسط 192 عميلًا مقسمين إلى 92 عميلًا منطبقا عليهم الشروط و100 عميل غير منطبق عليهم الشروط علماً بأنه سيتم توفير وحدات سكنية لكافة المتقدمين عليها.

وسيتم خلال الساعات القليلة القادمة إرسال رسائل نصية SMS للعملاء ممن هم داخل الأولوية بكل من مدينتى أكتوبر الجديدة ودمنهور للبدء فى سداد الأقساط ربع السنوية ابتداءً من الأحد 15 أكتوبر، كما سيتم إرسال رسائل نصية SMS للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمدينتين حتى يتمكنوا من التقديم على الإعلان التكميلى المخطط طرحه خلال الفترة القادمة حال رغبتهم فى ذلك. أما فيما يخص مدينة“جرزا القطورى (العياط)” فسيتم استيعاب كافة طلبات العملاء المتقدمين المنطبق عليهم الشروط بالمدينة.

وأوضحت أنه فيما يخص المشروعات التى تتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري، والتى تقدم عليها عدد عملاء أكثر من عدد الوحدات المتوفرة، فقد تم البدء بالفعل فى إرسال ملفات العملاء ممن هم داخل الأولوية من المتقدمين لحجز الوحدات المطروحة فى“محافظة الدقهلية (المنزلة)، محافظة الشرقية (صان الحجر، القرين)، محافظة الغربية (المحلة الكبرى، سمنود)، محافظة الفيوم (طامية)، محافظة المنوفية (منوف (بهواش))، محافظة الإسماعيلية (أبو خليفة (القنطرة غرب))، محافظة أسيوط (الغنايم، مركز أسيوط)، محافظة بنى سويف (قرية سدس، بنى سليمان)، محافظة سوهاج (جهينة، حى الكوثر، ساقلته)، محافظة قنا (أبو تشت (القارة)، أبو تشت (بلاد المال))، محافظة كفر الشيخ (الرياض، مطوبس، فوة)، محافظة الأقصر (المدامود)، محافظة السويس (حى عتاقة (حديثى الزواج))، محافظة دمياط (عزبة البرج)” إلى شركات الاستعلام، علمًا بأنه لن يتمكن الصندوق من إتاحة إعلان جديد للعملاء المتقدمين بهذه المدن ممن هم خارج الأولوية، نظرًا لعد توافر أراض صالحة بذات المواقع أو قريبة منها.

وأضافت أنه فيما يخص مدن:“العلمين بمحافظة مطروح والتى بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 925 عميلًا مقابل 58 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية والتى بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها 10169عميلا مقابل 1368وحدة سكنية متوفرة، والمنيا الجديدة بمحافظة المنيا والتى بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها 7447 عميلًا مقابل 2453 وحدة سكنية متاحة، والفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم والتى بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها 2808 عملاء مقابل 438 وحدة سكنية متوفرة، والخانكة بمحافظة القليوبية والتى بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها 4350 عميلًا مقابل 700 وحدة سكنية، وأخيراً مدينة عتاقة بمحافظة السويس والتى بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها 13939 عميلًا مقابل 270 وحدة سكنية فقط متوفرة، حيث شهدت هذه المدن أيضاً إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين فاق عدد الوحدات المتاحة على المشروع، وعليه فقد وافق مجلس إدارة الصندوق على أن يتم البدء فى إرسال ملفات العملاء ممن هم داخل الأولوية فى تلك المدن إلى شركات الاستعلام الميداني، على أن يتم إرسال رسائل نصية للعملاء ممن هم خارج أولوية الوحدات السكنية المتاحة بتلك المشروعات خلال الساعات القليلة القادمة، محدد بها المدن التى يمكن التحويل إليها لاحقًا سواء بنفس أسعار الإعلان الحالى بمدن بها وحدات سكنية جاهزة للتسليم، أو بأسعار وشروط جديدة بمدن بها وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا، وذلك على أن يتم الإعلان عن تلك الوحدات خلال الفترة القادمة، منعاً لضياع فرصة الحصول على وحدات سكنية للعملاء المتقدمين ضمن مشروعات الإعلان ببرنامج سكن كل المصريين.

وفى ضوء ما سبق فقد أكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أنه لن يتم فتح باب تقديم التظلمات للمواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية ضمن إعلان“سكن كل المصريين 3” مرة أخرى، خاصة أن الصندوق قام بذلك أكثر من مرة مسبقًا منذ غلق باب التقديم على الإعلان، حيث تقدم عدد 47222 عميلًا بطلبات تظلم من إجمالى عدد 62354 عميلًا غير منطبق عليهم الشروط بنتائج فرز الإعلان، وتم قبول ما يزيد عن 39000 طلب تظلم، وتم تعديل موقف العملاء الذين تم قبول طلبهم من غير منطبق إلى منطبق.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إلى أنه سبق بالفعل التعامل على المشروعات التى لا يوجد عليها أولوليات والتى يزيد بها عدد الوحدات السكنية المتاحة عن أعداد العملاء المتقدمين بالإعلان”، حيث تم إرسال كافة طلبات العملاء البالغ عددهم 5330 عميلًا المتقدمين على عدد 43 مدينة إلى شركات الاستعلام الميداني، وهى مدن:“(إدفو، فطيرة كوم أمبو) بمحافظة أسوان، (ديروط، ساحل سليم، أبنوب، أبوتيج، الفتح، منفلوط، منقباد البدارى) بمحافظة أسيوط، (القنطرة شرق، التل الكبير العهدة)، محافظة كفر الشيخ (بيلا) بمحافظة الإسماعيلية، (أرمنت (الريانية)، أرمنت (أبو قليعي)، إسنا، إسنا الدير، القرنة (القديمة)، القرنة (الضبعية)، الطود) بمحافظة الأقصر، (مركز السادات (الأخماس)، مركز السادات (الخطاطبة)، مركز السادات (الصوامع)، مركز السادات (بديل الدير)) بمحافظة المنوفية،(دمشقين، شدموة، هوارة) بمحافظة الفيوم، (مركز المنيا المطاهرة، سمالوط) بمحافظة المنيا، (الواسطي) بمحافظة بنى سويف، (أخميم الجديدة) بمحافظة سوهاج، (العريش) بمحافظة شمال سيناء، (أبو تشت (أبو شوشة)، الحلفايا بنجع حمادي، قوص (العقب)، قوص (خزام)، قوص(العليقات)، قوص(حجازة)، الوقف، مدينة غرب قنا) بمحافظة قنا، (الحمام، سيوة) بمحافظة مطروح، (وادى النطرون) بمحافظة البحيرة”، علماً بأنه تم بالفعل بدء تخصيص الوحدات السكنية والتعاقد ومنح التمويل للعملاء المقبولين بكل من الاستعلام الميدانى والائتماني.