«هيومن رايتس ووتش» تتهم إسرائيل باستخدام الفسفور الأبيض في غزة ولبنان

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إسرائيل باستخدام ذخائر الفسفور الأبيض في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان، مؤكدةً أن استخدام مثل هذه الأسلحة يهدد المدنيين بالتعرض لإصابات خطيرة وطويلة الأمد.

ورداً على طلب للتعليق على هذه الاتهامات، قال الجيش الإسرائيلي إنه «ليس لديه علم حالياً باستخدام أسلحة تحتوي على الفسفور الأبيض في غزة». ولم يعلّق على اتهام المنظمة له بشأن استخدام تلك الأسلحة في لبنان.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة رداً على هجوم شنَّته حركة «حماس» على بلدات جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 1300 شخص على الأقل هذا الأسبوع.

وقُتل ما لا يقل عن 1500 فلسطيني، وتبادلت إسرائيل أيضاً الضربات مع جماعة «حزب الله» اللبنانية.

وقالت «هيومن رايتس ووتش»، أمس، إنها تحققت من مقاطع فيديو التُقطت في لبنان في العاشر من أكتوبر، وغزة في 11 أكتوبر، تُظهر «انفجارات جوية متعددة للفوسفور الأبيض الذي أطلقته المدفعية فوق ميناء مدينة غزة وموقعين على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية».

وقدمت رابطين لمقطعي فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت إنهما يُظهران «استخدام مقذوفات مدفعية من الفسفور الأبيض عيار 155 مليمتراً، لحجب الرؤية، أو وضع العلامات، أو إرسال إشارات، على ما يبدو».

وأضافت أن المقطعين يُظهران مشاهد بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ولم تقدّم المنظمة روابط لمقاطع فيديو تظهر استخدام الفسفور الأبيض في غزة، لكن قنوات تلفزيونية فلسطينية بثت مقطعاً، في الأيام الماضية، يُظهر أعمدة رقيقة من الدخان الأبيض في سماء القطاع، وقالت إنها ناجمة عن مثل هذه الذخائر.

وقال الجيش الإسرائيلي، عام 2013، إنه سيتخلص تدريجياً من ذخائر الفسفور الأبيض التي استخدمها خلال هجومه على غزة بين عامي 2008 و2009، وهو ما أثار اتهامات بارتكاب جرائم حرب من مختلف جماعات حقوق الإنسان.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي، في ذلك الوقت، ما إذا كان سيراجع أيضاً استخدام الفسفور الأبيض كسلاح، والمصمم لحرق مواقع العدو.

ويمكن استخدام ذخائر الفسفور الأبيض بشكل قانوني في ساحات القتال لصنع ستار من الدخان أو الإضاءة أو تحديد الأهداف أو حرق المخابئ والمباني.

ونظراً لأن الفسفور الأبيض له استخدامات يحددها القانون، فهو غير محظور كسلاح كيميائي بموجب الاتفاقيات الدولية، لكنه يمكن أن يسبب حروقاً خطيرة ويشعل الحرائق.

ويعتبر الفسفور الأبيض سلاحاً حارقاً بموجب البروتوكول الثالث لاتفاقية حظر استخدام أسلحة تقليدية معينة.

ويحظر البروتوكول استخدام الأسلحة الحارقة ضد الأهداف العسكرية الواقعة بين المدنيين، لكن إسرائيل لم توقع على الاتفاقية وغير ملزمة بها.

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