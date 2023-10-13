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الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 294 مليون دولار من أجل غزة والضفة الغربية

10/13/2023 12:49:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت الأمم المتّحدة، أمس، نداء عاجلاً لجمع تبرعات بقيمة 294 مليون دولار، من أجل مساعدة السكّان في كلّ من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلّة.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوشا»، في بيان، إنّ هذا المبلغ يهدف لمساعدة أكثر من 1.2 مليون شخص في غزة والضفة الغربية.

وحذر من أن المنظمات الإنسانية لم تعد لديها الموارد اللازمة «للاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات الفلسطينيين الضعفاء».

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن أكثر من 423 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي عنيف منذ شنّت حركة حماس هجوماً مباغتاً على جنوب الدولة العبرية السبت.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوشا»، في بيان، إن عدد النازحين في القطاع المكتظ بـ2.3 مليون نسمة ارتفع بحلول مساء أمس بمقدار 84.444 شخصاً إضافياً، ليصل إلى 423.378 نازحاً.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في قطاع غزة على شفا الانهيار، مشيرةً إلى أن كل ساعة تمر تقلل من الفرصة المتاحة لمنع وقوع كارثة إنسانية إذا تعذّر إيصال الوقود والإمدادات الصحية والإنسانية اللازمة لإنقاذ الأرواح إلى قطاع غزة على وجه السرعة بسبب الحصار الكامل المفروض عليه.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن «الكهرباء لم تعد متوفرة لها إلا لساعات قليلة كل يوم، مع الاضطرار إلى اعتماد نظام حصص لتوزيع الكمية القليلة المتبقية من احتياطات الوقود والاعتماد على المولدات لضمان استمرار الأعمال بالغة الأهمية».

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