زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب الفلبين وتحذير من هزات ارتدادية

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات الفلبين صباح اليوم، ما أدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة مانيلا.

وأبدت السلطات خشيتها من احتمال أن يكون الزلزال قد تسبّب بأضرار، محذّرةً من احتمالية وقوع هزات ارتدادية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب على عمق ضحل على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب مانيلا في الساعة 8,24 صباحاً (00,24 ت غ).

وهُرع العديد من الموظفين إلى شوارع العاصمة خوفاً من انهيار مبانيهم.

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