زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب الفلبين وتحذير من هزات ارتدادية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات الفلبين صباح اليوم، ما أدى إلى اهتزاز المباني في العاصمة مانيلا.
وأبدت السلطات خشيتها من احتمال أن يكون الزلزال قد تسبّب بأضرار، محذّرةً من احتمالية وقوع هزات ارتدادية.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال ضرب على عمق ضحل على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب مانيلا في الساعة 8,24 صباحاً (00,24 ت غ).
وهُرع العديد من الموظفين إلى شوارع العاصمة خوفاً من انهيار مبانيهم.
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