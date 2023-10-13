الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين من غزة إلى 423 شخصاً

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أن أكثر من 423 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي عنيف منذ شنّت حركة حماس هجوماً مباغتاً على جنوب الدولة العبرية السبت.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوشا»، في بيان، إن عدد النازحين في القطاع المكتظ بـ2.3 مليون نسمة ارتفع بحلول مساء أمس بمقدار 84.444 شخصاً إضافياً، ليصل إلى 423.378 نازحاً.

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت، أمس، أن أكثر من 338 ألف شخص أجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة.

وأوضح «أوشا»، في بيان سابق، أن عدد النازحين في القطاع ارتفع عصر أول من أمس بمقدار 75 ألف شخص إضافي، ليصل إلى 338934 نازحاً.

وقال إن ما يقرب من 220 ألف شخص، أي ثلثي النازحين، لجئوا إلى مدارس تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القطاع، في حين لجأ ما يقرب من 15 ألف شخص إلى مدارس تديرها السلطة الفلسطينية، أما العدد المتبقي من النازحين، الذي يزيد على 100 ألف شخص، فقد وجدوا ملاذاً لدى أقارب وجيران لهم وداخل كنيسة وغيرها من المرافق في مدينة غزة.

وذكر أنه قبل هجوم حماس على إسرائيل صباح السبت كان هناك نحو 3000 نازح داخل القطاع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز