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عبد الله.. طفل فلسطيني يولد في غزة برغم ويلات القصف

10/13/2023 12:49:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وضعت أم فلسطينية مولودها في غزة، أمس، برغم ويلات القصف الإسرائيلي الذي راح ضحيته نحو 1200 شخص من أهل القطاع حتى الآن.

وكان الصحفي في «رويترز»، محمد سالم، يصوّر آثار قصف إسرائيلي على غزة صباح أمس، عندما تلقَّى رسالة عاجلة بأن زوجته على وشك أن تلد في المنزل.

وأطفأ سالم الكاميرا وأسرع إلى زوجته، وحمد الله أنها قد تلد خلال النهار حين تكون الهجمات الإسرائيلية أقل حدة، لكنه كان قلقاً من احتمال استقبال وليده وسط ويلات الحرب.

وقال سالم (39 عاماً)، وهو عضو في فريق «رويترز» في قطاع غزة ويغطي أحداث الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنَّته «حماس»: «من الصعب التجول خلال الليل في ظل كل الهجمات وسيارات الإسعاف».

وأخذ سالم، الذي كان لا يزال يرتدي سترة واقية، زوجته خولة، وتوجه بها في سيارته المدرعة إلى مستشفى الصحابة في مدينة غزة، حيث أنجبت صبياً اسمه «عبد الله» نحو الساعة 12 ظهراً بالتوقيت المحلي.

وكان سالم لا يزال يحمل الكاميرا؛ لذا صوَّر لقطات من داخل المستشفى، وظهر في إحداها المولود الجديد الذي كان يرتدي ملابس بيضاء بينما كان يبكي، وتظهر في لقطة أخرى ممرضة تحمل طفلاً حديث الولادة.

وقال سالم، وهو أب لأربع بنات: «بينما كنت أغطي كل الألم في الشوارع والمستشفيات وألتقطه بالعدسة، تلقيت هذا الخبر المفرح».

وأضاف: «اللحظة تجمع بين السعادة والألم، لكن مرة أخرى، هذه هي الحياة، ويجب أن تستمر الحياة».

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