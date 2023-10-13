المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب الأمريكي يسحب ترشيحه

أعلن المرشح الجمهوري لمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، ستيف سكاليز، مساء أمس، سحب ترشيحه، في قرار يفاقم أزمة المؤسسة المشلولة منذ أكثر من أسبوع.

وكان سكاليز فاز، أول من أمس، في تصويت غير رسمي، للحلول محلّ كيفن مكارثي الذي أقاله زملاؤه في 3 أكتوبر الجاري.

لكنّ النائب عن لويزيانا فشل في الحصول على الدعم اللازم بسبب الخلافات بين نواب حزبه المنقسمين بين جناح معتدل وآخر متشدّد موالٍ للرئيس السابق دونالد ترامب.

يُذكر أن مجلس النواب عز الأمريكي عزل، الأسبوع الماضي، رئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، تجسّد مدى الانقسامات التي يعانيها الحزب الجمهوري.

وللمرة الأولى في تاريخه الممتد منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لمصلحة مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري، تنصّ على اعتبار منصب رئيس مجلس النواب شاغراً.

وصوّت ثمانية نواب جمهوريين إلى جانب الأقليّة الديمقراطية في مجلس النواب لمصلحة عزل رئيس المجلس الجمهوري الذي أثار غضب الجناح المتشدّد في الحزب بتعاونه مع الإدارة الديمقراطية.

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