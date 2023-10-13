المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب الأمريكي يسحب ترشيحه

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن المرشح الجمهوري لمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، ستيف سكاليز، مساء أمس، سحب ترشيحه، في قرار يفاقم أزمة المؤسسة المشلولة منذ أكثر من أسبوع.
وكان سكاليز فاز، أول من أمس، في تصويت غير رسمي، للحلول محلّ كيفن مكارثي الذي أقاله زملاؤه في 3 أكتوبر الجاري.
لكنّ النائب عن لويزيانا فشل في الحصول على الدعم اللازم بسبب الخلافات بين نواب حزبه المنقسمين بين جناح معتدل وآخر متشدّد موالٍ للرئيس السابق دونالد ترامب.
يُذكر أن مجلس النواب عز الأمريكي عزل، الأسبوع الماضي، رئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، تجسّد مدى الانقسامات التي يعانيها الحزب الجمهوري.
وللمرة الأولى في تاريخه الممتد منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لمصلحة مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري، تنصّ على اعتبار منصب رئيس مجلس النواب شاغراً.
وصوّت ثمانية نواب جمهوريين إلى جانب الأقليّة الديمقراطية في مجلس النواب لمصلحة عزل رئيس المجلس الجمهوري الذي أثار غضب الجناح المتشدّد في الحزب بتعاونه مع الإدارة الديمقراطية.
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