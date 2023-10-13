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يشمل طائرات مراقبة وسفينتين ومروحيات.. بريطانيا تقرر إرسال دعم عسكري إلى المنطقة

10/13/2023 12:49:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء ريشي سوناك تحدَّث مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس لتأكيد دعم بلاده لإسرائيل في أعقاب هجوم حماس.

وناقش الزعيمان رد إسرائيل على حماس في غزة، وأكد سوناك أن بريطانيا سمحت بإرسال حزمة دعم كبيرة إلى المنطقة.

وأوضح أن الدعم يشمل طائرات مراقبة تابعة لسلاح الجو الملكي، وسفينتين تابعتين للبحرية الملكية، وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز مرلين.

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