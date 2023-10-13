يشمل طائرات مراقبة وسفينتين ومروحيات.. بريطانيا تقرر إرسال دعم عسكري إلى المنطقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء ريشي سوناك تحدَّث مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس لتأكيد دعم بلاده لإسرائيل في أعقاب هجوم حماس.
وناقش الزعيمان رد إسرائيل على حماس في غزة، وأكد سوناك أن بريطانيا سمحت بإرسال حزمة دعم كبيرة إلى المنطقة.
وأوضح أن الدعم يشمل طائرات مراقبة تابعة لسلاح الجو الملكي، وسفينتين تابعتين للبحرية الملكية، وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز مرلين.
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