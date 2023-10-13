مركز الغرير يطلق 25 وجهة تسوق جديدة

أعلن مركز الغرير؛ أول مراكز التسوق في دبي، عن افتتاح 25 وجهة جديدة للتسوق وتناول الطعام، في إطار عملية التجديد الواسعة والمستمرة، التي تشهد إنشاء مجمع ترفيهي جديد وتقديم خطط لتطوير قاعة الطعام وتوسيعها وتنويع عروضها.

وفتح مركز الغُرير أبوابه في منطقة ديرة عام 1981، ويسهم افتتاح الوحدات الجديدة في رفع العدد الإجمالي من المتاجر في مركز التسوق إلى أكثر من 240 متجراً، بالإضافة إلى الكشف عن مزيد من العلامات التجارية الشهيرة خلال الأشهر المقبلة.

وتشير التوقعات إلى استقطاب مركز التسوق لأكثر من 15 مليون زائر خلال عام 2023، كما تسهم عمليات التوسع الأخيرة في تشجيع مزيد من الأشخاص على زيارة مركز الغُرير، أحد أبرز مراكز التسوق وأكثرها شعبية في المنطقة.

ومن المقرر أن تضم قاعة الطعام الجديدة ((فلايفا)) 23 وجهة جديدة كلياً للمأكولات والمشروبات، وهي مجموعة من العلامات العالمية والتي تأسست في دولة الإمارات، والمخصصة لتلبية احتياجات السوق المحلية. وتتسع الوجهة الجديدة لحوالي 500 زائر، وتمتد على مساحة 3,318 متراً مربعاً، وتوفر للضيوف خيارات واسعة من الأطعمة والمشروبات، ما يتيح لهم الاستمتاع بمجموعة من التجارب الاستثنائية غير المسبوقة.

وقال أنور أتاري، الرئيس التنفيذي للعقارات التجارية والسكنية في شركة الغُرير للعقارات: أثّرت أزمة (كوفيد19) على مراكز التسوق، وتسببت في إحداث تغييرات كبيرة في ديناميكيات السوق وهيكليات عقد الصفقات، ويسرنا تحقيق مركز الغُرير لأعلى نسب الإشغال بفضل وجود أبرز العلامات المحلية والعالمية.