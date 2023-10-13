اتفاق بين «عملات» و«سيكبا» لطباعة الطوابع الضريبية

أعلنت شركة ((عملات للطباعة الأمنية))، المملوكة لمصرف الإمارات المركزي، عن توقيع اتفاقية مع شركة ((سيكبا)) السويسرية لطباعة الطوابع الضريبية المتطورة، وتتبع الضرائب باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر المصرف المركزي، بحضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وآرثر ماتلي سفير سويسرا لدى الدولة، حيث وقّع الاتفاقية سيف الظاهري، مساعد المحافظ لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي، رئيس مجلس إدارة شركة ((عُملات للطباعة الأمنية))، وفيليب آمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة ((سيكبا)).

وتهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق التعاون بين ((عُملات)) و((سيكبا))، بدءاً من تطوير مزايا الأوراق النقدية إلى تقديم منتجات وحلول الطباعة عالية الأمان. وتنص الاتفاقية على تأسيس شركة ((أو آند إس للحلول الأمنية)) في الإمارات، والتي تجمع بين أنظمة الأمن والحماية الحديثة والمتكاملة من شركة ((عُملات)) مع أنظمة التحقق والتتبع والأحبار عالية الأمان من شركة ((سيكبا))، بما يتوافق مع متطلبات الامتثال الدولية.

وستعمل ((أو آند إس للحلول الأمنية)) على إنتاج وتوريد الطوابع الضريبية المتطورة، وتوفير حلول لحماية تحصيل الضرائب وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة بالإمارات والدول الأخرى.

وقال سيف الظاهري: يأتي توقيع الاتفاقية مع سيكبا ضمن استراتيجية شركة ((عُملات)) في تنويع خدماتها لتقديم حلول آمنة للطباعة، والاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز الخدمات، بأحدث تقنيات الأمان وأنظمة التتبع والمراقبة.. وسنواصل العمل لإبرام شراكات مع أبرز مزودي خدمات الطباعة الآمنة لتوفير حلول متعددة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

وقال فيليب آمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ((سيكبا)): يسعدنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع ((عُملات))، ويعتبر هذا المشروع علامةً فارقة جديدة في مسيرة تطورنا، والتي تمتد إلى قرن من الزمان في دعم الحكومات على مستوى العالم، وتعد هذه الشراكة خطوة إضافية لتحقيق أهداف ((سيكبا)) الاستراتيجية.

شراكة

بدوره قال وسيم المرقطن، نائب رئيس سيكبا لمنطقة الشرق الأوسط، إن هذه الشراكة تفتح الباب أمام مستقبل واعد من التعاون بين شركتي عُملات وسيكبا، مما سيعود بالنفع على الأسواق المحلية والعالمية، وتعد ((سيكبا))، شريكاً موثوقاً للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بخبرة واسعة في مجال أمن المواد وأحدث ابتكارات الأمن الرقمي لزيادة حماية تعاملات الأفراد من القطاعين العام والخاص وحماية المستهلكين من المنتجات المقلدة.