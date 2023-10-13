هيئة دبي الرقمية تستعد لعرض أحدث مشاريعها وابتكاراتها في «جيتكس»

أعلنت هيئة دبي الرقمية عن استعداد المنصة الرئيسة لحكومة دبي، التي تجمع تحت مظلتها أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، لعرض أحدث المشاريع والابتكارات والتجارب الرقمية، خلال معرض ((جيتكس جلوبال 2023))؛ الحدث التكنولوجي الأبرز على مستوى المنطقة والعالم، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وتسعى هيئة دبي الرقمية عبر هذا المعرض الكبير إلى تسليط الضوء على مستجدات مشاريعها الرقمية القائمة، التي تعزز مسيرة الرقمنة الشاملة في مدينة دبي، كما تستعرض مبادراتها الجديدة التي تهدف من خلالها إلى تكريس مكانة الإمارة بين المدن الرقمية بوصفها نموذجاً عالمياً يحتذى في مجالات تقديم أفضل الخدمات وأكثرها سهولة لتحقيق أسلوب حياة مميز واستثنائي لجميع قاطنيها.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: ((إننا نتطلع إلى ((جيتكس جلوبال)) باعتباره الملتقى السنوي الذي يجمعنا معاً كجهات حكومية وكشركاء من القطاع الخاص، لنستعرض ما أنجزناه خلال عام مضى، ونتبادل المعارف والرؤى حول آفاق التعاون والشراكة بهدف تعزيز مسيرتنا المشتركة التي تهدف لترسيخ مكانة دبي عاصمة رقمية عالمية.