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جمارك أبوظبي تعزز منظومة العمل بابتكارات رقمية جديدة

10/13/2023 12:49:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشارك الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في معرض ((جيتكس جلوبال 2023))، الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري ، تحت شعار ((نرسم معالم جمارك الغد بابتكارات اليوم))، حيث تركز على أحدث مشاريعها الذكية والمبتكرة، التي تسهم في تعزيز منظومة العمل الجمركي، وتحقيق الريادة العالمية في تقديم الخدمات المتميزة لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة.

وتسلط جمارك أبوظبي الضوء هذا العام على تقنياتها وحلولها الرقمية المبتكرة، التي تواكب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إطلاقها أحدث مشاريعها الابتكارية في توظيف تقنية ((البلوك تشين)) بالأنظمة الجمركية.

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