إرساء عقد بـ 1.2 مليار درهم لبناء 275 فيلا ضمن «داماك لاجونز»

منحت ((داماك العقارية)) عقداً بقيمة 1.2 مليار درهم لشركة ((هندسة الدرويش الإمارات))، ويشمل العقد حزمة أعمال رئيسة لبناء 275 فيلا في مجمع ((فينيسيا))، ضمن مجتمع ((داماك لاجونز))؛ ثالث المجتمعات السكنية الرئيسة لشركة ((داماك)) في دبي.

وحتى الآن، منحت ((داماك)) عقوداً بقيمة تتجاوز 7 مليارات درهم لتطوير هذا المشروع، أكثر من مليار درهم منها لتطوير البنية التحتية، و5.6 مليارات درهم لبناء الفلل، وفي النصف الأول من هذا العام وحده بلغت قيمة العقود، التي منحتها ((داماك)) لتطوير مشروع ((داماك لاجونز)) 2.4 مليار درهم، وهو مؤشر إيجابي يعكس تسارع وتيرة العمل في هذا المشروع الضخم.

وقال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في ((داماك)): ((منذ أن أطلقنا المشروع عام 2021 أحرزنا تقدماً كبيراً في سير العمل، مع إنجاز نحو 20% من أعمال البناء لـ 6,459 فيلا، موزعة على 13 مجمع سكني ضمن مجتمع ((لاجونز)))).

وسيتم الإعلان قريباً عن المقاول الرئيسي لـ 1,432 فيلا (تتوزع على مجمعين سكنيين)، في حين أن هناك 1,025 فيلا (موزعة ضمن مجمعين سكنيين) في المراحل النهائية من التصميم. في السياق ذاته تم إنجاز الطابق الأرضي، والطوابق العليا لـ 2,600 فيلا.