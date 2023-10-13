«تويوتا» تطور تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية مع «إيدميتسو كوسان»

وافقت شركة ((تويوتا))؛ أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، أمس، على العمل مع أكبر شركة لمصافي النفط في اليابان ((إيدميتسو كوسان))، بشأن تكنولوجيا الإنتاج الضخم لبطاريات الحالة الصلبة، التي يتوقع أن تكون عنصراً رئيساً في السيارات الكهربائية المستقبلية.

هذه الصفقة خطوة مهمة لـ((تويوتا))، التي وعدت بتسريع عروض السيارات الكهربائية، التي تعمل بالبطاريات واللحاق بالركب بعد أن تخلفت عن منافسيها، مثل تسلا موتورز وبي واي دي الصينية. تتخلف ((تويوتا)) بسبب نجاحها في السيارات الهجينة، مثل بريوس، والمجهزة بمحركات تعمل بالبنزين وأخرى بالبطارية.

وذكرت ((تويوتا))، وشركة ((إيدميتسو))، التي تمتلك تقنيات في المواد، إنهما تهدفان لتسويق ناجح لبطاريات الحالة الصلبة بالكامل في عام 2027 أو 2028، ثم عملية إنتاج ضخمة على نطاق واسع. يشيع الآن استخدام بطاريات أيونات الليثيوم، ومكوناتها سائلة، لكنها عرضة للحرائق، أما بطاريات الحالة الصلبة فهي أكثر استقراراً، وقوة.