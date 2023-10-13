التحفة الغامضة .. الكشف عن سر جديد عن الموناليزا

تعد لوحة الموناليزا للفنان ليوناردو دافنشي، أشهر عمل فني في العالَمِ؛ حيث يصل عدد زوارها إلى ستةِ ملايين زائر خلال السنة الواحدة، وما زالت الموناليزا تحير محبي الفن حول العالم حيث اكتشف العلماء سرا جديدا حول كيفية رسم دافنشي لتحفته الغامضة.

وباستخدام تقنية تسمى "حيود الأشعة السينية السنكروترونية" للنظر في التركيب الكيميائي لنقطة صغيرة من العمل الفني الشهير، اكتسب العلماء رؤية جديدة للتقنيات التي استخدمها ليوناردو دافنشي لرسم صورته الرائدة للمرأة ذات الابتسامة الغامضة الرائعة، وفقا لروسيا اليوم.

وابتكر رسام عصر النهضة المبتكر تركيبة كيميائية فريدة من نوعها للدهانات الزيتية التي استخدمها عند رسم السيدة الشهيرة في لوحته.

ووفقا لبحث رائد نشر في مجلة American Chemical Society، وجد العلماء علامة كيميائية مميزة تحت السطح يبدو أنها كانت جديدة على لوحة "الموناليزا"، وهي طلاء أساسي يعتقدون أن دافنشي صنعه باستخدام مسحوق أكسيد الرصاص ذي اللون البرتقالي وربما زيت بذور الكتان أو الجوز.

ويشير البحث إلى أن أستاذ عصر النهضة الإيطالي الشهير ربما كان في مزاج تجريبي بشكل خاص عندما بدأ العمل على "الموناليزا" في أوائل القرن السادس عشر.

واستخدم دافنشي وصفته المميزة كيميائيا على الطبقة الأساسية للوحة "الموناليزا" لإعداد لوحة من خشب الحور، حسب ما اكتشف فريق من العلماء ومؤرخي الفن في فرنسا وبريطانيا.

وقال فيكتور غونزاليس، المؤلف الرئيسي للدراسة والكيميائي في المركز الوطني للبحث العلمي، وهو أعلى هيئة بحثية في فرنسا، لوكالة "أسوشيتد برس": "لقد كان شخصا يحب التجربة، وكل لوحة من لوحاته مختلفة تماما من الناحية الفنية".

ودرس غونزاليس التركيب الكيميائي لعشرات الأعمال التي قام بها ليوناردو ورامبرانت وغيرهما من الفنانين.



وأشار: "في هذه الحالة، من المثير للاهتمام أن نرى بالفعل أن هناك تقنية محددة للطبقة الأرضية من لوحة الموناليزا".

ووجد العلماء مركبا نادرا يسمى "بلوبوناكريت" (plumbonacrite)، في جزء من الطبقة الأولى من العمل الأيقوني، ما يؤكد شكوك مؤرخي الفن بأن ليوناردو استخدم مسحوق أكسيد الرصاص لتكثيف الطلاء والمساعدة في تجفيفه.

إن خصلة الطلاء من الطبقة الأساسية للوحة "الموناليزا"، التي حللها العلماء، كانت بالكاد مرئية للعين المجردة - تماما مثل شعرة الإنسان - وجاءت من الحافة العلوية اليمنى للوحة، وفقا لما ذكره موقع "The Verge".

وباستخدام السنكروترون، وهو آلة كبيرة تعمل على تسريع الجسيمات إلى سرعة الضوء تقريبا، قام الباحثون بتحليل التركيب الكيميائي للجزء على المستوى الذري، واكتشفوا مادة "البلوبوناكريت"، وهو منتج ثانوي لأكسيد الرصاص، ما سمح للعلماء بالقول بمزيد من اليقين إن دافنشي على الأرجح استخدم المسحوق في منقوع الطلاء محلي الصنع.

وقال غونزاليس إنه تم العثور على المادة الكيميائية أيضا في أعمال رامبرانت التي أكملها في هولندا في القرن السابع عشر، مشيرا إلى أن هذا الاكتشاف "يخبرنا أيضا أن تلك الوصفات تم تناقلها على مدى قرون. لقد كانت وصفة جيدة جدا".

ويُعتقد أن دافنشي قد أذاب مسحوق أكسيد الرصاص ذو اللون البرتقالي في زيت بذر الكتان أو الجوز عن طريق تسخين الخليط لصنع معجون أكثر سمكا وأسرع جفافا.

وأوضح غونزاليس: "ما ستحصل عليه هو زيت ذو لون ذهبي جميل للغاية. إنه يتدفق مثل العسل".

جدير بالذكر أن المرأة المرسومة في لوحة "الموناليزا"، يعتقد أنها ليزا غيرارديني، زوجة تاجر حرير فلورنسي، وفقا لمتحف اللوفر في باريس حيث تتواجد اللوحة منذ القرن الثامن عشر.

وحتى مع هذا الإنجاز، يقول غونزاليس إن هناك المزيد من الأسرار الخفية في أعمال ليوناردو دافنشي التي يتعين اكتشافها.



