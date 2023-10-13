Friday, 13 October 2023 10:46 GMT

نظام غذائي يقلل من حالات الإجهاض

10/13/2023 12:49:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشارت دراسة علمية حديثة إلى أن اتباع النظام الغذائي الذي أوصت به جمعية القلب الأمريكية، ويحتوي على نسبة عالية من الأسماك والحبوب الكاملة وأحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض الفوليك، قبل الحمل، يقلل من فرصة الإجهاض بنسبة 13 ـ %15.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

MENAFN13102023000110011019ID1107235662

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث