نظام غذائي يقلل من حالات الإجهاض

أشارت دراسة علمية حديثة إلى أن اتباع النظام الغذائي الذي أوصت به جمعية القلب الأمريكية، ويحتوي على نسبة عالية من الأسماك والحبوب الكاملة وأحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض الفوليك، قبل الحمل، يقلل من فرصة الإجهاض بنسبة 13 ـ %15.

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