نظام غذائي يقلل من حالات الإجهاض

نظام غذائي يقلل من حالات الإجهاض
التاريخ
10/13/2023 12:49:10 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أشارت دراسة علمية حديثة إلى أن اتباع النظام الغذائي الذي أوصت به جمعية القلب الأمريكية، ويحتوي على نسبة عالية من الأسماك والحبوب الكاملة وأحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض الفوليك، قبل الحمل، يقلل من فرصة الإجهاض بنسبة 13 ـ %15.
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