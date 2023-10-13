155 دار نشر في معرض بيروت الدولي للكتاب الـ8

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق غداً (الجمعة)، فعاليات ((معرض لبنان الدولي للكتاب)) بنسخته الثامنة، حيث تنظمه نقابة اتحاد الناشرین.
وجاء هذا القرار من وزارة الثقافة، طبقاً لما أشار إليه بیان صادر عن اللجنة المنظ ِّمة لمعرض لبنان الدولي للكتاب 2023.
حيث سیعتبر المعرض الرسمي للجمھوریة اللبنانیة، إذ يأتي تنظيمه إیماناً بدور الكلمة والحرف والكتاب في تطوّر الأمم، ولأن الثقافة ھي السلاح الأفضل لعبور التجارب القاسیة، كما ذكر بيان للوزارة أمس.
وتقام فعاليات المعرض من 13 لغایة 22 أكتوبر ابتداءً من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الساعة الـ8 مساءً، ما عدا الجمعة والسبت، حتى الساعة الـ10 مساءً، ذلك على امتداد مساحة 6000 م.م، في الفوروم دو بیروت.
وسیشارك بالمعرض أكثر من 155 دار نشر من 21 دولة عربیة وأجنبیة، وسیُرافقه برنامج ثقافي یستضیف كتّاباً وشعراء لبنانیین.
وأكد البيان المشار إليه أن غاية المعرض استعادة الدور الریادي للبنان في تحویل معارض ((الكتاب)) إلى مناسبة ثقافية، تستعید من خلالھا المرجعیات الثقافیة دورھا وتأثیرھا، بوسیلة النشر والكتاب ومن خلال الفعالیات، وتشجیع الناشرین والموزعین والمؤسسات الثقافیة والتربویة على توسیع حركة النشر والترجمة، وتنظیم ورش العمل والمؤتمرات المصاحبة للمعرض. ومن بين الأهداف الأخرى التي أشار إليها البيان:
تأمین لقاءات وحوارات بین الناشرین والقرّاء والمسؤولین عن الثقافة والتعلیم لتعزیز التفاعل وتوسیع دائرة القراءة وحركة النشر، وإیجاد حلول لتوسیع رقعة التوزیع المحلیة والعربیة، وتحقیق أشكال التعاون بین الناشرین وأصحاب الاھتمام بالثقافة والكتب لتحدید المتطلبات وتوفیر الموارد لإنشاء مزید من المنافذ في البلدان العربیة، وتحویلھا إلى قوة دافعة مرنة لشركات توزیع الكتب ووسائل الثقافة الأخرى، وحمایة حقوق الملكیة الفكریة في العالم العربي من خلال نشر الوعي حول احترام وتطبیق القوانین المرعيّة والمصدّق علیھا.
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