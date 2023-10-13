155 دار نشر في معرض بيروت الدولي للكتاب الـ8

تنطلق غداً (الجمعة)، فعاليات ((معرض لبنان الدولي للكتاب)) بنسخته الثامنة، حيث تنظمه نقابة اتحاد الناشرین.

وجاء هذا القرار من وزارة الثقافة، طبقاً لما أشار إليه بیان صادر عن اللجنة المنظ ِّمة لمعرض لبنان الدولي للكتاب 2023.

حيث سیعتبر المعرض الرسمي للجمھوریة اللبنانیة، إذ يأتي تنظيمه إیماناً بدور الكلمة والحرف والكتاب في تطوّر الأمم، ولأن الثقافة ھي السلاح الأفضل لعبور التجارب القاسیة، كما ذكر بيان للوزارة أمس.

وتقام فعاليات المعرض من 13 لغایة 22 أكتوبر ابتداءً من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الساعة الـ8 مساءً، ما عدا الجمعة والسبت، حتى الساعة الـ10 مساءً، ذلك على امتداد مساحة 6000 م.م، في الفوروم دو بیروت.

وسیشارك بالمعرض أكثر من 155 دار نشر من 21 دولة عربیة وأجنبیة، وسیُرافقه برنامج ثقافي یستضیف كتّاباً وشعراء لبنانیین.

وأكد البيان المشار إليه أن غاية المعرض استعادة الدور الریادي للبنان في تحویل معارض ((الكتاب)) إلى مناسبة ثقافية، تستعید من خلالھا المرجعیات الثقافیة دورھا وتأثیرھا، بوسیلة النشر والكتاب ومن خلال الفعالیات، وتشجیع الناشرین والموزعین والمؤسسات الثقافیة والتربویة على توسیع حركة النشر والترجمة، وتنظیم ورش العمل والمؤتمرات المصاحبة للمعرض. ومن بين الأهداف الأخرى التي أشار إليها البيان:

تأمین لقاءات وحوارات بین الناشرین والقرّاء والمسؤولین عن الثقافة والتعلیم لتعزیز التفاعل وتوسیع دائرة القراءة وحركة النشر، وإیجاد حلول لتوسیع رقعة التوزیع المحلیة والعربیة، وتحقیق أشكال التعاون بین الناشرین وأصحاب الاھتمام بالثقافة والكتب لتحدید المتطلبات وتوفیر الموارد لإنشاء مزید من المنافذ في البلدان العربیة، وتحویلھا إلى قوة دافعة مرنة لشركات توزیع الكتب ووسائل الثقافة الأخرى، وحمایة حقوق الملكیة الفكریة في العالم العربي من خلال نشر الوعي حول احترام وتطبیق القوانین المرعيّة والمصدّق علیھا.