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افتتاح فيلم «حسن المصري» في بيروت

10/13/2023 12:49:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

افتتح فيلم ((حسن المصري)) في صالات ((سينما سيتي)) في أسواق بيروت، بحضور المخرج سمير حبشي، والأبطال اللبنانيين دياموند بو عبود وجينفر عازار وجاد أبو علي، وبحضور حشد من الممثلين والشخصيات الفنية والاجتماعية والإعلامية، الذين أثنوا على الفيلم.

أخرج فيلم ((حسن المصري))، سمير حبشي، عن قصة نورا لبيب، وسيناريو وحوار لسمر طاهر، صُوِّر بين لبنان ومصر، مع فريق تقني لبناني، وتولى إدارة التصوير ميلاد طوق، وهو من بطولة أحمد حاتم، دياموند بو عبود، لينا صوفيا بن حمّان، جينفر عازار، جاد أبو علي، مراد مكرم، فريال يوسف وغيرهم.

يروي فيلم ((حسن المصري))، قصة حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة، يسافر إلى حبيبته في لبنان، هرباً من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح، ويخوض مهمة انتحارية.

أنتج فيلم ((حسن المصري))، شركة ((أفلام مصر العالمیة)) (يوسف شاهين وكابي خوري)، وقد انطلق عرض الفيلم في كافة الصالات اللبنانية في 12 أكتوبر 2023، بعد افتتاحه في مصر في 4 الجاري.

كما أطلقت شركة ((أفلام مصر العالمية))، أغنية ((ولا بختار)) للمطرب علي لوكا، كأغنية رسمية للفيلم.

يذكر أن فيلم ((حسن المصري))، هو ثالث تعاون بين المخرج سمير حبشي مع شركة ((أفلام مصر العالمیة))، بعد الفيلم الوثائقي ((سيدة القصر)) (قصة نظيرة جنبلاط) سنة 2002، والروائي الطويل ((دخان بلا نار)) سنة 2008.

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