شيخة النقبي.. شغف بالتراث والسنع

شيخة الوالي النقبي من مواليد دفتا بإمارة رأس الخيمة، تأثرت بوالدتها ووالدها، وتجد نفسها متعلقة بحب مساعدتهما، حتى إنها تعلمت من والدها (زفانة) حبك سعف النخيل لتصنيع ما ينشئ البيوت السعفية، وهي تستمتع بالزراعة منذ طفولتها المبكرة، ولا تضيع وقتاً أيضاً في متابعة الكبار في السن.

ومن منزل الوالدين تعلمت آداب الضيافة والكرم وطيب التعامل مع الآخرين. تعلمت شيخة الوالي النقبي من والدتها أن الفتاة لا تجلس مع الكبيرات في حال كانت هناك أحاديث خاصة، وأدبتها على أن لا تتحدث بما تسمع، ورسخت في نفسها القيم النبيلة، فراحت تكبر ويكبر حب العطاء في وجدانها. واستمرت الجوانب الموروثة تنمو وتغتني في داخلها يوماً بعد يوم.

ومنذ عام 2007 بدأت تتجه نحو القراءة أكثر للتعمق في الجوانب الثقافية المتعلقة بالتراث وماهيته وأهميته. ومن خلال المدرسة كانت تخرج في رحلات للمتاحف، التي جعلتها تشعر بأهمية الموروث والحفاظ عليه.

وأصبحت في الفترة ما بين 2007 (عام تأسيس مؤسسة بصمة الأجداد)، وعام 2017، متمكنة من أن تحاضر عن الهوية والوطن والتراث. ومن خلال المؤسسة كانت البداية مع خمسة أطفال، وأصبح عددهم اليوم يبلغ ما بين 50 إلى 57 طفلاً يخرجون معها للمشاركة في الفعاليات.

مهمة

عملت شيخة الوالي النقبي من خلال مؤسسة ((بصمة الأجداد)) التي أسستها على تعزيز الثقافة الإماراتية عبر البرامج والورش والندوات التراثية، وأيضاً التدريب على العروض الشعبية، وهي لا تزال تواصل مهمتها؛ لأنها تجد الرغبة والحماس عند الأطفال في هذا الصدد.

وكانت تنتهز فرصة الإجازة المدرسية لتنظم أنشطة صيفية. وحالياً، عند استقبال الضيوف القادمين للمؤسسة، هناك أطفال يستقبلون ويقدمون الشرح عن الأخلاق والكرم وأهمية حفظ الموروث. وتشارك ((بصمة الأجداد)) في فعاليات عدة داخل الدولة وخارجها، وتقدم برامج نوعية في المناسبات الوطنية وفي الأعياد.

تفخر شيخة الوالي، في كل محطات حديثها، بمفردات الهوية والموروث في الإمارات، وذلك خلال سردياتها وجلساتها، وجميع لقاءاتها عبر المحطات التلفزيونية والصحف، وهي مستمرة في عطائها وتعليمها وتثقيفها للأطفال، وفي المشاركة في المناسبات المتخصصة، مثل المهرجانات التراثية المعروفة، فذلك غاية إيصال رسالة تراثنا الغني وتعزيز حضوره وإحيائه.

وتعد شيخة الوالي من رموز نقل الموروث عبر الأجيال، خاصة آداب التعامل بين الناس، وبخاصة بين الأطفال وأهلهم، أو بينهم وبين معلميهم وبين العالم خارج الأسرة والمدرسة.

وتعمل على تشجيع الأسر لمواصلة تعليم الأبناء وإكسابهم جواهر التراث، وإبعادهم، قدر الإمكان، عن العادات غير الحميدة، وتوعيتهم بأن يحرصوا على أن تكون وسائل التواصل مورداً للنفع لأطفالهم، لا لتخريب عقولهم وقيمهم. وقد اجتهدت، رغم كونها زوجة وأمّاً، للحصول على العلم؛ إذ حصلت على شهادة علمية في التراث اللامادي من مركز التعليم المستمر في جامعة الإمارات.