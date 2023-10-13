حكايات ثقافية تبدع لوحات الاستدامة والانفتاح والجمال في دبي

تواصل دبي تعزيز الأدوار الحياتية الفاعلة للإبداعات والفنون، من خلال توظيفها في ترسيخ ركائز السعادة والرفاهية في حياة الناس.

وذلك ضمن جميع المجالات، من خلال تحفيز جميع مبدعي العالم ومبتكريه على تقديم نتاجات وتجارب إبداعية، تكفل نشر مفاهيم الخير والألفة والتناغم بين الحضارات بإنتاجهم إبداعات تقود إلى تعزيز دعائم تقارب الشعوب وتعارفها وتعاونها.

وهو ما يتجلى بشكل لافت من خلال نشاطات شتى المؤسسات الثقافية والجهات الإبداعية في الإمارة، حيث تكمل وتدعم جميعها، جهود هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، بهدف تقوية أدوار الفنون والثقافة في جعل لوحات الفرح والعيش بمرح، عنواناً رئيساً ليوميات وحياة جميع الأفراد في دبي.

وهو ما تعكسه نشاطات وجهة السركال أفينيو و((فن جميل)) والعديد من الغاليريهات التي تقوم بهذا الدور بفعالية. إلى جانب المهرجانات والفعاليات والبرامج الأخرى، والتي نجدها تؤدي نفس الدور رافدة أهمية ومكانة مهرجانات عديدة بارزة في الإمارة، مثل:

((طيران الإمارات للآداب))، ((آرت دبي))، مهرجان ميتا السينمائي، وكذلك الأمر بالنسبة للوجهات الترفيهية والمراكز المتخصصة بثقافات الشعوب وتقاليدها وأصناف الطعام فيها، حيث تمثل بانوراما توليفة ثقافية عالمية متكاملة تنسج قصص التقارب والانسجام بين الثقافات.

فأينما حللت ستقابل مطاعم ووجهات، تمثل ثقافة ما، عامرة بطقوس الضيافة لحضارة ما، أو جامعة لباقات طقوس حضارات كثيرة في عالمنا، ومن أمثلة ذلك، ثقافة الضيافة في مطعم أتموسفير الكائن في الطابق الـ122 من برج خليفة، وصنوف الأطباق الفاخرة ضمنه، إذ يحفل ببرامج وتجارب الارتقاء بألوان الطعام الفريد بنكهته وأناقته، والذي يجمع تقاليد الضيافة العالمية بتنوعها، وينهض بها إلى مستويات جديدة من التميّز.

وتقدّم هذه الوجهة المرموقة الفاخرة والحائزة جوائز قوائم التذوّق الموسمية الجديدة، في هذا الخريف، لتأخذ الجمهور في رحلة لا تُنسى إلى عالمٍ من النكهات الشهية، إذ يقدم المطعم في هذا الصدد أطعمة متميزة، خاصة منها تلك الممثلة لقوائمه الجديدة التي تعكس التزامه في تقديم تجربة طعام لا تشبه سواها.

حيث استوحِيت هذه القوائم الجديدة من تقاليد الطهي الفرنسية العريقة، وهي تأتي زاخرة بالنكهات والتوابل الآسيوية والشرق أوسطية المميزة، بحيث تجمع ما بين التراث والحداثة في تجارب طعام تناشد الحواس وتعكس الأجواء الدافئة والمفعمة بالحيوية التي تميّز هذا الموسم. وتشمل هذه القوائم الجديدة قائمة طعام انتقائية مذهلة، وقائمة تذوق آسرة بعنوان ((نكهات الكمأة))، فضلاً عن قائمة تذوق ساحرة بعنوان ((نكهات فرنسا)).

وتنطوي الأولى على قائمة تضم 7 أطباق شهية تحتفي بالكمأة الاستثنائية التي يعشقها الكثيرون، وتزاوج ما بين فن الطهي المتقن وجوهر الموسم الجديد في تناغم تام محوره النكهات الشهية. كما تشمل الأطباق الموسمية المميزة في هذه القائمة أضلاع لحم بقر واغيو الصغيرة المُحضرة بتقنية ((سو فيد)) والزاخرة بنكهة الكمأة الفرنسية السوداء.

أما ((نكهات فرنسا))، فابتُكرت هذه القائمة الموسمية والمؤلفة من 7 أطباق، من وحي النكهات الغنية وتقاليد الطهي الفرنسية العريقة، وتتخلّلها لمسة من النكهات الآسيوية والشرق أوسطية، فيما تعكس تميّز المطبخ الفرنسي وعراقة تراث البلاد الثقافي. ومن الأطباق المميزة في هذه القائمة طبق فوا غرا المُحمّر، وسمكة التربوت البرية، وفيليه مينيون.

وتضم القائمة الانتقائية، تشكيلة من الأطباق الشهية التي ترضي كل الأذواق، بحيث يمكن لعشّاق اللحوم والأسماك الاستمتاع بطبق الإسكالوب الطازج، وتارتار لحم البقر، وسمكة السلمون المُحضّرة بطريقة مونيير. أما عشّاق الأطباق النباتية، فيتسنّى لهم اختيار ما لذّ وطاب من تشكيلة الأطباق الكلاسيكية التي ابتدعها الشيف إيكا لتجسّد فنّ الطهي الحقيقي بأبهى حُلله، ومنها كروكيت كروميسكي، وحشوة فارسي النباتية، والفيتوتشيني بالكمأة.

تنوع وفرادة

وفي السياق نفسه، واحتفالاً بمهرجانات الطهي في لندن التي تتجلى وتحضر في دبي بصيغ خلاقة تلائم حكايات المدينة، يقدم سوق مينا في دبي، والذي أنشأه الشيف البريطاني نيك ألفيس حديثاً، مروحة خيارات واسعة من الأطباق التي تحاكي أذواقاً كثيرة، مقدمة أفخر وأهم المأكولات البريطانية الشهية، إذ يعمل السوق كل أسبوع، من الساعة 6:30 مساءً حتى 10:30 مساءً، بإشراف الشيف ألفيس والفريق الذي يقف وراء مطبخ مينا في منتجع ومارينا ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي.

حيث أبدعا تجربة أصيلة واستوحيا مذاق سوق بورو في لندن، وأيضاً أجواء ضيافة بريطانية نابضة بالحياة، إذ يتم إنشاء الأكشاك على طراز السوق التي تقدم مجموعة من الأطباق البريطانية الشهية الكلاسيكية، بدءاً من فطائر المعجنات القصيرة إلى أطباق الكاري السميكة الكريمية، مثل دجاج تكا ماسالا - على الطريقة البريطانية، واللحوم والأسماك الطازجة وبالطبع الحلويات الرائعة.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة مختارة من ست فطائر لذيذة مختلفة في مطبخ السوق، توفر الراحة والدفء المنزلي، مثل: لحم البقر المطهو ببطء، والدجاج بالكريما، والكراث واللحم المقدد، وكتف لحم الضأن المطهو على البخار، المغموسة في المرق والممزوج بالخردل الإنجليزي الكريمي وأعشاب الحديقة والبطاطا المهروسة.

ووفقاً لإلهام سوق بورو، يمكن لرواد المطعم أن يتوقعوا جمالية ومتعة كبيرتين من عروض العربات الخشبية ذات الطراز القديم في The Bakery مع سلال مفتوحة مليئة بأرغفة الخبز الطازج والمعجنات والخبز الفرنسي التي ترسل رائحة محمصة تشبه البسكويت المتوازن تماماً أثناء تناولك الطعام. كما ستجلس بجانب أرغفة الدقيق عند المدخل وأكوام من الكعك الرقيق والمسكر والمزجج، وفطائر الفاكهة والمعجنات الصيفية الجميلة، وصفوف من الكعك اللذيذ وأبراج من الشوكولاته التي تغريك.

موسيقى وآفاق

كما تجتمع صنوف الثقافات العالمية في فعاليات متنوعة جاذبة، في فندق هايدي في دبي، عاكسة صورة دبي وقدرتها على تعزيز قيم التلاقي بين الحضارات وترسيخ الجمال وحب الإبداع والفنون، أبجدية تعاط بين الشعوب، إذ ينظم ((هايدي)) بشكل خاص مهرجاناً موسيقياً فريداً في عطلة نهاية الأسبوع، في الـ21 من الشهر الجاري، من الـ12 وحتى منتصف الليل، كما يقيم حفلات لمجموعة من منسقي الأغاني، متيحاً أيضاً أماكن ومرافق ترفيه نوعية للناس بجانب تذوق المأكولات اليابانية الفريدة في مطعم كاتسويا، علاوة عن مهرجان خاص ((هادسون تافيرين)).

وفي العموم، يبذل هايدي دبي، الفندق الرائد في مجال أسلوب الحياة في الشرق الأوسط ومن بنات أفكار إنيسمور، كل ما في وسعه لضمان أن تكون عطلة نهاية الأسبوع والفعاليات المتنوعة، أسطورية تعكس بانوراما ثقافات الشعوب، وتدخل البهجة إلى القلوب في مدينة دبي التي يسكنها الفرح والجمال.. وهو يركز في الصدد على دعم المواهب الإبداعية، من كل الجنسيات، فيستضيف فعاليات موسيقية وتشكيلية متنوعة.

كذلك توفر باقات مطاعمه وتشكيلات الأطباق فيها، رحلات ممتعة إلى عوالم ثقافات عديدة. ويعتني الفندق بتحفيز ثقافة الاستدامة وتعزيز رؤاها، وخاصة في الحفل المذكور، حيث تقدم فيه أزياء صديقة للبيئة ومتعددة الاستخدامات باستخدام مواد مثل الأقمشة المعاد تدويرها، وأزرار جوز الهند المبتكرة المصنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتبدو الاستدامة عنواناً رئيسياً يثري أنماط التركيز على عكس ثقافات الشرق الأوسط وتقاليده في الضيافة والأطعمة، ضمن برامج مطعم الصفدي في دبي، والذي يهتم، بتعزيز الاستدامة والتشجيع على صون البيئة والمناخ عبر جملة مبادرات، ومن بينها أخيراً، إطلاقه في سلسلة فروعه، مبادرة تعاون مع علامة سويتش فوودز، الشركة الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا الغذائية وإنتاج اللحوم من المصادر النباتية.

ذلك بهدف إضافة أربعة أطباق شهية محضرة باستخدام البدائل النباتية للحوم إلى قائمة مأكولات المطعم. وتشمل هذه الأطباق المستدامة، الكبة المقلية والكباب الخشخاش واللحم بعجين وطبق الحمص باللحمة مع البطاطا. ويمثل توفير الأطباق المحضرة باستخدام بدائل اللحوم النباتية خطوة مهمة تعزز التزام مطعم الصفدي بمفاهيم الاستدامة، وتتماشى مع إعلان دولة الإمارات 2023 عاماً للاستدامة.

كما تناسب هذه الأطباق اللبنانية التقليدية المقدمة بلمسة نباتية مبتكرة عشاق الطعام التقليدي والنباتيين على حدّ سواء. وتساهم هذه المبادرة أيضاً في تقليل البصمة الكربونية لمطعم الصفدي بشكل ملموس، حيث تقوم على توريد بدائل اللحوم النباتية محلياً من منشأة سويتش فوودز المتطورة في منطقة خليفة الصناعية (كيزاد) بأبوظبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فادي الصفدي، الرئيس التنفيذي لمطاعم الصفدي: ((تمثل هذه المبادرة نقطة مهمة في رحلتنا نحو علامة تجارية أكثر وعياً بالبيئة. علاوة على ذلك، فإنها تسلط الضوء أيضاً على التزامنا بالابتكار في مجال الطهي، حيث نستكشف معاً دمج بدائل اللحوم النباتية في المأكولات التقليدية)). ومن جانبه، قال فضل الصفدي، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في مطاعم الصفدي: ((تحتوي العديد من الأطباق اللبنانية التقليدية على اللحوم، لكننا ندرك جيداً التوجه المتزايد في المجتمع نحو اتباع نظام غذائي خالٍ من اللحوم. ونسعى من خلال تعاوننا مع سويتش فوودز إلى تقديم المأكولات المحلية المألوفة بلمسة نباتية، ما يوفر المزيد من الخيارات لزبائننا الذين أصبحوا يولون اهتماماً أكبر بالاستدامة في تجارب تناول الطعام)).

وأما في مطعم ((ذا غيلد))، الوجهة المميّزة في مركز دبي المالي العالمي، فتبرز قصص الشعوب في عالم من المرح والترفيه يوازي لذة تناول الأطباق المتنوعة، حيث يروي مشروع ((ذا غيلد)) The Guild، عوالم المطاعم الصغيرة التي تضجّ بالحياة في أوروبا ونيويورك،.

ويعكس صخب وجمال الحياة في تلك البقاع، ويقدم المطعم حالياً، قائمة غداء جديدة دعا الضيوف إلى اكتشافها والسفر في فضاء لذتها، من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة 12:00 ظهراً و3:00 بعد الظهر في مطعمي The Rockpool و The Salon إذ يُمكن الاختيار بين قائمة Tres Rapide التي تشمل طبقاً رئيسياً مع طبق مقبّلات أو طبق حلوى، أو قائمة Power Rapide التي تُتيح للضيوف الاستمتاع بتجربة طعام شاملة تشمل طبق مقبّلات وطبقاً رئيسياً وطبق حلوى، إلى جانب توليفة قهوة ((غيلد)) الخاصة.

والبداية مع أطيب المقبّلات مثل كبد الإوز وطاجن لحم الأرنب مع الفستق وخلّ البلسميك المعتّق، أو طبق كوكتيل الجمبري الكلاسيكي المحضّر من الجمبري المحلي والخسّ الروماني وطبق البيكو دي غايو والغواكامولي؛ أو سلطة Ancient Grain المحضّرة من الكينوا واليقطين المشوي والكايل الطازج والخيار المخلّل.

أمّا الأطباق الرئيسية، فتشمل المأكولات الكلاسيكية مثل سمك السلمون المشوي من المحيط الأطلسي مع الشمندر المتبّل والمشوي وصلصة الكايل بيستو والروكا، أو لحم الخاصرة المشوي على نار هادئة مع السبانخ والثوم والبزّاق وصلصة بيارنيز، أو الريزوتو بالزعفران مع صلصلة البارميزان وعصارة اللحم والطرخون المشوي. يُمكن للنباتيين أيضاً اختيار أطباق لا تحتوي على أي لحوم، مثل طبق الباذنجان المشوي الذي يُقدَّم إلى جانب صلصة الفليفلة المشوية وجبنة الكومتي وهريس البقدونس واللبن المدخّن.

ويحتفل مطعـم ((سومـو سوشـي آنـد بنتـو)) بالنباتيين، ويخصهم بقوائم طعام فاخرة ثرية، تسلط الضوء على مجموعة من الأطباق النباتية المميزة ومجموعة مختارة من الأطباق النباتية الشهيَّة التي لا تقدم نكهات رائعة فحسب، بل تعزز أيضاً نمط الحياة الصحي لعشاق الطعام النباتي.

وهي في العموم، تعكس نهج مطعم ((سومو سوشي آند بنتـو)) الذي استمر لأكثر من عقدين يقدم الأطباق اليابانية التقليدية والمختلطة لروَّاده من عشاق الطعام النباتي، ولا يزال المطعم يقدم تلك الأطباق الصحيَّة والمجرَّبة منذ عقود، بما في ذلك أطباق مثل:

((أفوكادو ماكي))، و((فوربيدن رول))، وهي عبارة عن مزيج من الأفوكادو والخيار والهليون ملفوفة مع أرز السوشي البني، ومغطاة بالأفوكادو الطازج، ومغمورة بصلصة المكسرات الكريمية المميزة من مطعم ((سومو سوشي آند بنتـو)) بجانب صلصة الكاري اليابانية التقليدية المعدة خصيصاً بالمطعم والغنية بمجموعة متنوعة من الخضروات.

هذا كما تشمل الأطباق الأكثر شعبية أيضاً، كلاً من: ((كابا ماكي))، وهو عبارة عن خيار ملفوف في أرز السوشي ومحاط بأعشاب النوري البحرية وأرز الخضار المقلي، بالإضافة إلى أطباق ((فيجي فوتوماكي))، و((فيجي رامين))، و((فيجي رولز))، و((فيجي شامروك))؛ والذي يحتوي على مزيج فريد من الخضروات الملفوفة في طبقات رقيقة من الخيار، ومقدمة مع طبق جانبي من الصلصة اليابانية المتبلة، كما تتضمن القائمة أيضاً مجموعة من الأطباق اللذيذة الأخرى، مثل: ((فيجي سوبريم بِنتو))، و((فيجي تمبورا رول))، و((فيجي فيتنام)).

نموذج عالمي: استدامة وإبداع وثقافة



وقد أخذت مدن عالمنا كافة تنحو هذا النحو وتقتدي به بشكل خلاق، لتعزز دور الفن والترفيه في صوغ رفاهية الإنسان وسعادته. ومن بين الأمثلة الملهمة في الصدد، تركيز الفلبين على تنظيم برامج ترفيهية متنوعة جوهرها استضافة ملكات الجمال من الدول الأخرى، لتعزيز قيم الخير والاستدامة والانفتاح بين الشعوب، وقد استضافت أخيراً، ملكتي جمال من العالمين العربي والإسلامي، لترويج مفاهيم أنماط العيش الصحي والترفيه السليم التي تتميز بها الفلبين، وهما:

لجين يعقوب، الفائزة مؤخراً بلقب ملكة جمال الكون-البحرين 2023، وإريكا روبين، الفائزة بلقب ملكة جمال الكون- باكستان 2023، واللتان أكدتا التزامهما بدعم مناهج وتوجهات العيش والترفيه الصحي والسياحة الثقافية النوعية التي تتميز بها الفلبين، ذلك خاصة بعد فوزها بجوائز متميزة تعزز مكانتها بالصدد، خاصة بالنسبة لدول العالمين العربي والإسلامي.

ووصلت ملكتا الجمال برفقة جوش يوجين، الشخصية المؤثرة المقيم في دبي ومؤسس شركة يوجين للعلاقات العامة وتنظيم الفعاليات، إلى مانيلا في عطلة نهاية الأسبوع للترويج لحملة السياحة الحلال وسياحة العافية بالتعاون مع وزارة السياحة الفلبينية، والتي تهدف إلى تشجيع السياح من دول العالمين العربي والإسلامي، على زيارة الدولة واكتشاف معالمها.

وفي ظل التوقعات بوصول حجم سوق السفر الإسلامي إلى 225 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، أولت الحكومة الفلبينية أولوية كبيرة لتعزيز أعداد السياح الأجانب القادمين إليها من الشرق الأوسط.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ميرا باز فالديروسا-أبو بكر، وكيلة وزارة السياحة الفلبينية: ((ستشكّل زيارة ملكتي الجمال إلى الفلبين حافزاً كبيراً يسهم بتشجيع السياح من المجتمعات المسلمة على زيارتنا، واستكشاف شواطئنا الرملية البيضاء ومواقع الغوص الشهيرة والحياة البرية المميزة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالتجارب الثقافية والترفيهية الحية)).

ويشارك ذا فارم آت سان بينيتو، منتجع العافية الطبي الفاخر والحائز العديد من الجوائز، في هذه الحملة ويقدم باقة من التجارب العلاجية الحلال للسياح من جميع أنحاء العالم. وتواصل علامة العافية الفلبينية المرموقة منذ عقدين من الزمن التزامها بأسلوب حياة يركز على الرعاية الذاتية والعافية الشاملة والتنوع الثقافي مع الترويج للطبيعة الهادئة ومستويات الرعاية والخدمة الراقية التي تتميز بها الفلبين.

وفي هذا السياق، قالت جنيفر سانفيكتوريس، رئيسة قسم المبيعات والتسويق والتواصل العالمي لدى ذا فارم آت سان بينيتو وسي جي هوسبيتاليتي: ((نحن سعداء بالشراكة مع ملكتي الجمال اللتين تمثلان الدول العربية والإسلامية، ونسعى من خلال ذلك إلى تسليط الضوء على العروض المميزة التي تقدمها الفلبين. وتشكل هذه الخطوة فرصة كبيرة لتشجيع السياح من منطقة الخليج العربي ودول جنوب شرق آسيا على زيارة منتجعنا وجميع الوجهات الملائمة للمعايير الإسلامية في الدولة.

ونتطلع لتقديم أفضل خدمات العافية لملكتي الجمال ومساعدتهما على الظهور بأفضل ما يمكن خلال مشاركتهما في مسابقة الجمال العالمية الشهر القادم)). وفي حديثه عن الحملة الجديدة، قال جوش يوجين: ((نشكر وزارة السياحة الفلبينية ومنتجع ذا فارم آت سان بينيتو على إتاحة الفرصة أمامنا للترويج للفلبين في الشرق الأوسط والدول العربية والمسلمة.

وقد قضيت أكثر من نصف حياتي بالعيش في دبي، وأعتقد أنه الوقت المناسب لتسليط الضوء على العروض التي تقدمها الفلبين أمام السياح في الشرق الأوسط، والتركيز على الجوانب الرئيسية التي تشجعهم على زيارتها)). وأضاف يوجين: ((أنا واثق من وصول هذه الحملة إلى أهدافها بمشاركة ملكة جمال الكون ـ البحرين، وملكة جمال الكون ــ باكستان)). وستقيم ملكتا الجمال في الفلبين لعدة أسابيع، حيث يساعدهما فريق فلبيني كامل على التحضير للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون المرتقبة.