مؤتمر العلاج بالفن ينطلق 17 أكتوبر

كشف مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية ((إيواء))، التابع لدائرة تنمية المجتمع، عن برنامج جلسات وورش عمل مؤتمر العلاج بالفن 2023، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمزمع عقده يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، تحت شعار ((التمكين من خلال الإبداع))، بمشاركة أكثر من 20 متحدثاً وحضور خبراء ومختصين وباحثين وأكاديميين ومهتمين في مجال العلاج بالفن من شتى أنحاء العالم.

ويناقش المؤتمر في نسخته الأولى مختلف أساليب العلاج بالفن، والعديد من الموضوعات ذات الصلة، وسبل التدخل العلاجي المكثف بالفن لعلاج اضطرابات ما بعد الصدمة، ودور العلاج بالفن الرقمي في تحسين القدرة على الشفاء وتمكين ضحايا العنف والإيذاء، والعلاقة بين العلاج بالفن والعقل الباطن.

كما سيتطرق المؤتمر إلى دور العلاج بالفن في تحسين قدرة الإنسان على التعبير عن ذاته وتسريع شفائه، ويستكشف رأي العلم في مفهوم العلاج بالفن، ووجهات النظر العالمية حول بحوثه وممارساته.

ويستعرض المؤتمر نموذجاً يوضح أساسيات العلاج بالفن بأسلوب مناسب لثقافة منطقة الخليج العربي، ويركز على تقييم وعلاج الصدمات النفسية والنمو ما بعد الصدمة من أجل العودة للحياة الطبيعية.

ويتضمن المؤتمر جلسة حوارية افتراضية حول الرؤى المستخلصة من الأبحاث في مجال العلاج بالفن، وأخرى تتناول بروتوكول علاج الصدمات بالفن في إطار الصحة النفسية المجتمعية، في سياق دراسة متعددة الثقافات.

وتشمل أجندة المؤتمر كذلك أربع ورش عمل ستقام تحت إشراف مختصين عالميين، بهدف إطلاع المشاركين على أحدث المستجدات والتطورات في مجال العلاج بالفن، تتناول موضوعات مختلفة.

وسيحتضن المؤتمر، الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 500 مشارك، معرضاً فنياً يستعرض أكثر من 100 عمل فني تروي قصص ضحايا العنف والإيذاء والاتجار بالبشر، التي استقبلها مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية ((إيواء)) في الدور التابعة له.

ويستقطب المؤتمر المعالجين النفسيين والمختصين الاجتماعيين وغيرهم من المهتمين في مجال العلاج بالفن بشكل عام، وسيتيح للحضور من العاملين في هذا المجال الحصول على ساعات معتمدة تندرج ضمن برنامج التعليم الطبي المستمر ((CME))، الذي تقدمه وزارة الصحة، حيث سيحصلون على 10.50 نقاط نظير المشاركة في الجلسات العلمية، و7.30 نقاط عن المشاركة في ورش العمل المختلفة.

وقالت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية ((إيواء)): ((يعكس تنظيم هذا المؤتمر حرص المركز المستمر على مساعدة الناجين من الصدمات النفسية على تخطي صدماتهم باستخدام العلاج بالفن، من خلال تقديم كل سبل الدعم والتأهيل التي تمكّنهم من مواصلة حياتهم بصورة طبيعية)).