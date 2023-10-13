«القلب الكبير» تنظم عرضاً عالمياً لفيلم «حكاية الحي»

أعلنت ((مؤسسة القلب الكبير))، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، عرض فيلمها الوثائقي الأول ((حكاية الحي)) على شبكة بي بي إس (PBS) الأمريكية العالمية، الشبكة الأولى المتخصصة بتوفير البرامج التعليمية والوثائقية للقنوات التلفزيونية الحكومية في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها من دول العالم، التي تشكل لملايين المشاهدين مصدراً تعليمياً موثوقاً للعلوم والتاريخ والفن وغيرها من المواد المعرفية، لتصبح الشبكة التعليمية الأكثر ثقة في أمريكا لأكثر من 17 عاماً.

ويأتي هذا التعاون مع شبكة بي بي إس (PBS) وقنواتها ومحطاتها التلفزيونية احتفاءً باليوم الدولي للطفلة، وتجسيداً لالتزام ((مؤسسة القلب الكبير)) برسالتها الإنسانية الرامية لتوسيع نطاق تأثيرها الإيجابي وإيصاله إلى فئات أوسع من الجمهور، تشمل الفتيات والشابات والنساء في كل أنحاء العالم، وإلهامهن لصناعة التغيير وإحداث تحول جذري في حياتهن.

وتستكمل هذه الخطوة مسيرة النجاح التي حققها الفيلم، حيث حصد عدداً من جوائز كبرى المهرجانات السينمائية العالمية، ونجح في نشر الوعي العالمي حول القدرة على مواجهة التحديات، وتسليط الضوء على قوة الفتيات والنساء في التغلب على الأزمات وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم.

شراكة

وضمن جهودها لتعزيز مدى انتشار رسالة الفيلم وتأثيرها الإيجابي، وقعت ((مؤسسة القلب الكبير)) شراكة استراتيجية مع مؤسسة ((نحن نحب القراءة)) الأردنية، ودار النشر ((أوستن ماكولي))، إحدى أبرز دور النشر في المملكة المتحدة، حولت بموجبها الفيلم إلى قصة ملهمة للأطفال بهدف مشاركتها مع جمهور أوسع وإيصال رسالة الفيلم الإنسانية لفئات عمرية أكثر من خلال الأدب.