معرض مستاريا غاليري يقدم «دخون» للفنانة فاطمة النمر

الفنانة السعودية فاطمة النمر ستكشف عن أحدث أعمالها الفنية من خلال معرضها في مستاريا غاليري، الذي يحمل عنوان ((دخون)).

يعد المعرض، الذي يبدأ من 19 أكتوبر ويستمر لغاية 9 نوفمبر، دعوة للتعرف على رحلة فنانة قيادية داعمة للمرأة من خلال فنها الذي يمزج بين التقنيات الحديثة والعناصر الرمزية التراثية المتجذرة في الثقافة السعودية.

إبداع فاطمة الفني يسلط الضوء على قصة ملهمة ويحتفي بقوة وشجاعة النساء الدفينة، حيث تروي قصة الفنانة قصتها من خلال رموز مختارة بعناية من الثقافة السعودية، وتُبرز تطور الشخصيات في فنها من الصمت والقمع إلى البصيرة والتعبير عن الذات.

من المعلوم أن الـ((دخون)) واحد من ((أرقى أنواع البخور الثمينة))، لكن المفردة ترتفع في المعنى بهذا العمل الفني لترمز إلى قيم سامية نشعر بها بأحاسيسنا، كالخير والنقاء والرضا.

وتحمل لوحات الفنانة استخدامات رمزية أخرى، إذ يرمز الرمان إلى دفء المرأة وجمالها، في حين تمثل الزهرة الحياة. استخدمت أيضاً في أحد أعمالها الفنية ((الربابة))، وهي آلة موسيقية وترية تقليدية، ترمز هنا إلى حزن الشخصية والمرحلة الانتقالية في حياتها، وجسدت الحمامة في فنها السلام الداخلي خلال رحلة الحياة.

تهدف فاطمة من خلال مزجها الفني الفريد بين الأقمشة والمواد المتنوعة إلى ربط ثقافة الماضي بالحاضر، مسلطة الضوء على جمال وقوة وفطنة الشخصيات في لوحاتها، سعياً لتوعية الأجانب بأصالة المنطقة.

وتسرد كل قطعة فنية قصةً مميزة لامرأة ما؛ وهو ما يخلق نافذة جميلة للمشاهدين ليعيشوا رحلة الشخصية من الصمت إلى اكتشاف الذات والسلام الداخلي والتعبير عن ذاتها الحقيقية.

المعرض يضم ثماني قطع فنية من السجاد المصنوعة بعناية فائقة، حيث يتم نسج كل قطعة بدقة باستخدام أقمشة متنوعة من الحرير، ويتم معالجتها ودمجها في أربع طبقات على لوحات قماشية. تضاف بعد ذلك الألوان الأكريليك؛ ما ينتج عنه سيمفونية من الألوان والأنسجة تعكس عمق وثراء الثقافة السعودية.

تقول فاطمة: ((الفن هو نمط حياة))؛ حيث تستمد إلهامها في التجارب الشخصية من الصراعات التي مرت بها من أجل التعبير عن الذات. وترى فنها بوابة لاستحضار العواطف والتواصل بما يفوق الحواس، وتصر على نقل رسالة تصل إلى أعماق الروح البشرية.