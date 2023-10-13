خالد بن محمد يفتتح فعاليات «أبوظبي للشعر»

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، الدورة الأولى لمهرجان أبوظبي للشعر، الذي يُعقَد تحت رعاية سموه، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدينك))، وتمتد فعالياته حتى 15 أكتوبر الجاري.

وحضر سموه حفل افتتاح المهرجان، وتفقَّد خلال زيارته عدداً من الأجنحة والمنصات، ومن بينها منصة أشعار الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وعدد من أجنحة الدول المشاركة في الحدث، حيث التقى نخبةً من الأدباء والشعراء المشاركين، مشيداً بأعمالهم ودورها في إثراء المشهد الأدبي في دولة الإمارات والعالم العربي، والحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز مكانة اللغة العربية.

وأشار سموه إلى أنَّ مهرجان أبوظبي للشعر يؤكِّد جهود الإمارة ودورها في صون التراث الثقافي لدولة الإمارات والحفاظ عليه من خلال الاهتمام بالشعر العربي بنوعيه النبطي والفصيح، وتوسيع قاعدة الجمهور المهتم بالشعر، ورفد مسيرة هذا اللون الفني وضمان استمراريته.

وأكَّد سموه أنَّ إمارة أبوظبي تواصل جهودها في تشجيع الأجيال الجديدة وتنمية مواهبهم الشعرية، وخلق الفرص لتوطيد التواصل بين الأدباء والمفكرين من جميع أنحاء العالم، لتطوير المحتوى الأدبي وتعزيز التبادل الثقافي.

رافق سموه، خلال الزيارة، كل من معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

جذور

وأكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مهرجان أبوظبي للشعر يسهم في تعزيز مكانةِ أبوظبي وجهة ثقافية مميزة على الصّعيدين الإقليميِّ والدّولي.وقال في كلمته خلال حفل افتتاح المهرجان إن المهرجان يركز على محورين أساسين وهما موروث الشيخ زايد والاهتمام الكبير بالشَّأْنِ الثقافي لدولةِ الإماراتِ عربياً، وإقليمياً وعالمياً.

وأشاد معاليه بجهود لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات في تنظيم مهرجان أبوظبي للشعر.

وقال (( إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم يكن الأب المؤسّس وحكيمَ الأمة والقائد الاستثنائيّ فقط، بل كان الفارس النبيل والشاعرَ المبدِع الذي حَفِلَت قصائدُه بالمعاني والصور الجميلة التي كان يستقيها مِن البيئةِ التي يعيش فيها والقيمِ التي تَربَّى عليها)).واستذكر معاليه خلال كلمته دور الشيخ زايد في تطوير المشهد الشعري في الدولة، وتفانيه وحبه للشعر والشعراء.

وأكد اهتمام دولة الإمارات بدعم ورعاية القيادة الرشيدة بالتّنميةِ العلمية والثّقافية، مِن خلالِ رؤية مُستدامة وضعَها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتِركز على بناءِ الإنسان قَبل العُمران.

دعم

ومن جهته، أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في كلمته خلال حفل افتتاح المهرجان، إن مهرجان أبوظبي للشعر يندرج ضمن دور إمارة أبوظبي الكبير في دعم الحركة الثقافية والتراثية.

وأضاف معاليه: ((بهذه المناسبة نثمن الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لصون التراث العربي وترسيخ القيم والإبداع في مسيرة الشعر)). وتوجه بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لرعايته الكريمة للمهرجان.

ويستقطب المهرجان، الذي تنظِّمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، أكثر من 1000 شاعر وشاعرة ونخبة من الأدباء والباحثين والإعلاميين المعنيين بالشعر من مختلف دول العالم، للاحتفاء بالشعر العربي.

ويحتضن المهرجان أيضاً ((مؤتمر أبوظبي للشعر))، الذي تستمر فعالياته حتى 14 أكتوبر الجاري، ويشهد الحدث مجموعة من الندوات الثقافية المتخصصة والأمسيات الشعرية التي يشارك فيها عدد من الأدباء من الدول العربية.