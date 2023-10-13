خالد الهنداسي: الموروث الشفاهي يثري مخزون الذاكرة الإماراتية

أكّد الكاتب والإعلامي والباحث في التراث الإماراتي خالد سليمان بن جميع الهنداسي على أهمية توثيق الموروث الشعبي الشفاهي الذي لا يقل أهمية عن الموروث المادي، وأنه من خلال إصداراته التي تركز على الموروث الشفاهي يحرص على توثيق التراث الشعبي للآباء والأجداد والهوية الوطنية لتبقى للأجيال القادمة.

وخلال حديثه لـ((البيان)) حول الموروث الشفاهي قال: بالحديث عن التراث بصفة عامة بشقيه المادي كالقلاع والحصون على سبيل المثال، والشفاهي الذي نجده عند كبار المواطنين كالأمثال والذاكرة المكانية والشعر، ومع رحيل كبار المواطنين ومن في صدره رواية شفاهية يرحل معه الكثير من الموروث الشعبي لدولة الإمارات، لذا نحرص من خلال البحث أن نوثق قدر استطاعتنا هذا الموروث، ونتمنى أن يحرص من يجد ممن حوله سواء جد أو أب أو من لديه من هذا الموروث الشفاهي أن يحرص على توثيق.

وذكر الكاتب والباحث خالد الهنداسي أهمية البحث الدقيق من خلال المصادر عند التوثيق، إذ ومن خلال كتابه الأخير ((قارب الشاشة وطرق الصيد))، الصادر بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي يتناول البيئة البحرية وتحديداً قارب الشاشة والمصنوع من سعف النخيل، حيث اعتمد الأولون على النخلة في حياتهم اليومية، وقد قيل بأن القارب يوجد فقط في الساحل الشرقي في دولة الإمارات، ولكن من خلال بحثه وجد أن القارب استخدم في عدة مناطق أخرى مستدلاً بأبيات شعرية للشاعر الماجدي بن ظاهر.

حكايات شعبية

وكونه ابن مدينة دبا، فقد حرص على نقل حكاياتها الشعبية من خلال كتابه ((حكايات شعبية من مدينة دبا)) الصادرة في جزأين، وتحوي مجموعة من القصص التي سمعها من الآباء والأجداد، وتتناول حكايات شعبية بعضها يتشابه مع قصص عالمية مشهورة كقصة سندريلا، حيث تتواجد هذه القصة لدى أغلب الشعوب لكنها تتكيف حسب البيئات المختلفة، فسندريلا دبا تأكل ((المالح)) على الغداء، في قصة غريسة بنت الشبيك، وغيرها من الحكايات الشعبية أو الخراريف، التي جمعت بين الحقيقة والخيال، حيث وثقت هذه الإصدارات الحكاية الشعبية، وكانت تروى للحفاظ على الأطفال وتخويفهم، من خلال شخصيات خيالية كحمارة القايلة على سبيل المثال، وأيضاً حافظت هذه الحكايا على الذاكرة المكانية للمنطقة.

تطور

وبسؤاله عن أثر التطور التقني على ارتباط الجيل بموروثه الشعبي، أكد الهنداسي على الجهود الجبارة التي تبذلها الجهات والمؤسسات المعنية لتعزيز الهوية الوطنية، ورغم أن الطفل بسبب الأجهزة اللوحية بعيد عن الموروث لكن هنالك العديد من التطبيقات التي تعزز الموروث والهوية الوطنية.

ولفت إلى الدور الهام للأسرة في هذا الجانب، من خلال زيارة الفعاليات والمهرجانات التراثية التي تقام بشكل دوري، والتعرف على الموروث بكل تفاصيله ومع اختلاف بيئاته، حيث يتواجد الرواة والمختصون.