متحف المستقبل.. موطن الإبداع والإلهام

وصف مقال منشور في نشرة ((أرتشتيزر)) الأمريكية، متحف المستقبل في دبي بأنه ((موطن مجموعة من الأفكار المهمة))، وبأنه ديناميكي مستعد للاستجابة بسرعة لأحدث التحولات والاتجاهات الناشئة في عصره، لافتاً إلى شكله المميز واستخدامه أحدث التقنيات.

وأضاء مقال النشرة المتخصصة في الهندسة المعمارية، على موقع المتحف ضمن نظريات المتاحف ((كمستودعات للتراث)) أو ((كمصادر للإلهام))، قائلاً: إذا كانت المتاحف مستودعات لجمع الأشياء والحفاظ عليها، فإن الأشياء الموجودة في متحف المستقبل بدبي هي أفكار، ليست مادية جداً بطبيعتها، ولكنها مهمة بالقدر نفسه أيضاً ويجب الحفاظ عليها مؤقتاً حتى يأتي الشيء الكبير التالي، أو حتى يتم تحديها أو تفكيكها.

وإذا كان يعتقد بأن المتاحف هي ((مصادر إلهام)) حسب التعريف اليوناني، فإنه في متحف المستقبل، يعد التحفيز الحسي الغني والسفر عبر الزمن إلى المستقبل ((مصدري الإلهام)) لمن يناسبه ذلك.

تجربة الغد

ورأى المقال أنه فيما عدد كبير من المتاحف يهيئ المسرح للماضي الذي يتكشف عبر عرض عناصر من أزمنة سابقة وتعبيرات مادية ما يمنح فرصة العودة بالزمن والنظر في الماضي والحصول على فكرة كيف كانت تبدو الحياة من قبل، في دبي يتطلع متحف المستقبل، كما يوحي اسمه إلى الأمام، ويقدم لزواره فرصة تجربة الحياة كما ستصبح في الغد.

ولفت المقال إلى أن الإمارات قدمت نفسها للعالم كدولة متطورة سريعة النمو لتضع لها مكاناً على الخريطة العالمية باعتبارها مبتكرة ورائدة في حقول عدة. وعلى هذا المنوال في الهندسة المعمارية، تم تصميم المتاحف باستخدام أحدث التقنيات والهندسة المعمارية المتقدمة، التي تحمل أسماء بعض من أشهر المعماريين في العالم، مثل أتولييه جان نوفيل، الذي صمم متحف ((لوفر أبوظبي))، وشركة ((مورياما وتشيما للهندسة المعمارية))، التي صممت متحف الاتحاد.

ثم في عام 2022 افتتح متحف المستقبل أبوابه للجمهور وهو من تصميم كيلا ديزاين، وتنفيذ شركة الاستشارات الهندسية ((برور هابولد))، مجسداً الرؤية المستقبلية للبلاد وحرصها على التميز وتعريف نفسها من خلال تحطيم الأرقام القياسية وتحقيق التصنيف على المستويين الإقليمي والدولي، حيث حاز هذا المشروع الجريء على جائزة ((إيه+)) في عام 2021 باعتباره الفائز بالاختيار الشعبي في فئة ((الهندسة المعمارية + الهندسة المدنية)).

وما يبرز في المبنى، وفق المقال، هو شكله الدائري المميز والاستخدام الجريء للخط العربي في الواجهة مع كلمات عربية ضخمة تبدو كما لو أنها مطبوعة بالحبر على سطح المبنى، ومع تصميم لم يكن ممكناً تحقيقه إلا من خلال توظيف بعض التقنيات الأكثر تطوراً وتعقيداً.

وأشارت النشرة الأمريكية إلى أنه، في سبيل تصميم وتنفيذ الواجهة والهيكل، استفاد فريق التصميم بشكل كبير من استخدام أدوات التصميم البارامترية وتقنيات ((بي أي إم))، ما سمح لعملية التصميم بالبقاء وفية لاسم المتحف وتطلعاته لدفع حدود التصميم والوصول إلى مستويات جديدة من الإبداع، وأنه في الداخل، يأخذ المتحف الزوار إلى عام 2071 عن طريق تجربة حسية غامرة.

استجابة للتغيير

ومن خلال الاعتماد الكبير على التكنولوجيات الافتراضية، رأى المقال أن متحف المستقبل في معارضه يعرّف نفسه من خلال قدرته على التكيف والمستوى العالي من التسامح والاستجابة للتغيير، فيما المظهر الخارجي للمبنى بمثابة لوحة تم توضيح رؤية المتحف عليها بوضوح بما معناه ((نحن جزء من عصر جديد ونسعى جاهدين للحصول على مكان على خريطة العالم وموقع في المستقبل)).

وفي الختام، لفت المقال إلى أن الأشياء في دبي تحتاج أن تكون عالية الصوت حتى يمكن ملاحظتها وسط بحر الإنجازات والمشاريع الرائدة، وأن متحف المستقبل، كان عليه أن يكون استثنائياً لتتم ملاحظته.