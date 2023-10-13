حوارات إبداعية تفك «خيوط المنسوجات المتشابكة»

أعمال إبداعية ومنحوتات فنية تعبّر عن قوة الحوار والتجارب الإنسانية الجماعية، يقدمها معرض ((خيوط المنسوجات المتشابكة))، الذي يستضيفه ((غاليري إيفي))، ضمن فعاليات الدورة الأولى من ((بينالي دبي للخط))، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، حتى 31 أكتوبر الجاري، وتشهد إقامة 19 معرضاً فنياً متنوعاً، وتُسهم في تفعيل أكثر من 35 موقعاً ثقافياً وتراثياً حول دبي.

ابتكار

ويتضمن المعرض الفني 15 عملاً من ابتكار الفنان النيجيري الأمريكي العالمي، فيكتور إكبوك، الذي يقدم إبداعاته الفنية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يواصل عبرها رحلته الطويلة لاستكشاف اللغة في نظام التواصل ((نسيبيدي)) الخطي القديم، المستخدم في جنوبي نيجيريا، وشمال غربي الكاميرون، ويضيء إكبوك عبر سلسلته الجديدة التي قام بتطويرها أثناء إقامته في جامعة نيويورك أبوظبي، خلال سبتمبر الماضي، على التقاطعات الثقافية المتنوعة في المنطقة، كما يحتفي فيها بموضوعات الذاكرة الثقافية والروحانية وهوية المهجر الأفريقي.

ويستخدم إكبوك في إنجاز منحوتاته الجديدة، مادة الخشب، ويعبر من خلالها عن قوة الحوار والتجارب الإنسانية الجماعية، كما يشهد المعرض الكشف عن أربع منحوتات معدنية جديدة، وعملين على القماش، أنجزها إكبوك بلغة التجريد المستلهمة من نصوص معقدة، وعلامات مختلفة مستوحاة من الرموز التخطيطية لنظام ((نسيبيدي)) القديم.

وإلى جانب معرض ((خيوط المنسوجات المتشابكة))، الذي يستمر حتى 21 نوفمبر المقبل في ((غاليري إيفي))، يعرض إكبوك في ((حي دبي للتصميم)) أيضاً، تحفته الفنية ((مَمَرٌ إلى الوعد))، التي يصل طولها إلى 3 أمتار، بعرض 3 أمتار.

قراءة

وفي هذا السياق، أشار إكبوك إلى أن هدفه الأساسي، هو دفع المشاهد نحو الشعور بالعمل، بدلاً من محاولة قراءة علاماته حرفياً. وقال: ((أسعى عبر أعمالي الفنية إلى التركيز على قوة الحوار، وأوجه من خلالها دعوة لاستكشاف طرق التعامل مع تجاربنا الإنسانية الجماعية المشتركة، كما أن الأعمال مستوحاة من نظام ((النسيبيدي))، والمنسوجات المعقدة لتراث الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الفن العالمي المعاصر)).

وأضاف: ((قمت بتطوير أعمال فنية فريدة، باستخدام أسلوب تجريدي مستمد من جماليات هذه المفاهيم، ما ساهم في ابتكار سيمفونية بصرية فريدة من نوعها))، منوهاً بأن تبادل الأنسجة المتشابكة والمراجع الثقافية، ساهم في تحويل أعماله الفنية إلى سرد ثقافي، يتألف من رموز بصرية وتاريخيات، وقصص متنوعة، تتجاوز حدود الزمان والمكان.

حوار

من جهة أخرى، تشكل جلسة ((الحوار بين الثقافات: من النص القديم إلى الفن المعاصر))، التي يستضيفها متحف المستقبل غداً، فرصة لاستكشاف قدرة الخط التقليدي على التكيف مع المشهد الفني المعاصر، بوصفه أداة تعبيرية ملهمة في المجتمعات والثقافات المختلفة، ويتحدث في الجلسة كل من الفنان فكتور إكبوك، وراشيل أما آسا إنجمان، الباحثة في مجال التراث النقدي، والبروفيسور أوام أمبكا، رئيس برنامج الأفلام والوسائط الجديدة، أستاذ الدراما والتحليل الاجتماعي والثقافي في جامعة نيويورك أبوظبي، وعلياء الشامسي، والدكتور أنطوان أبي عاد، وتديرها ريبيكا آن بروكتور، كما يستضيف المتحف أيضاً في 29 أكتوبر الجاري، جلسة ((تحفة فنية عامة))، يستعرض فيها الفنان الإماراتي مطر بن لاحج، تجربته في تصميم الخط على واجهة المتحف، التي تتجاوز الأساليب المعمارية التقليدية، ودور فن الأماكن العامة في الارتقاء بالمشهد الإبداعي للمدينة، بالإضافة إلى تمكين الجمهور من التعرف إلى العلاقة بين الفن والتكنولوجيا، وطرق تحديد مواقع إنشاء الأعمال الفنية الضخمة.