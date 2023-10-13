أسبوع دبي للموضة.. تصاميم تحاكي روح الجمال والحداثة

تتواصل فعاليات أسبوع دبي للموضة؛ الحدث الأبرز في عالم الموضة على مستوى المنطقة، الذي شارك في تأسيسه كل من حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي.

وقد طرحت مجموعة ((السيمفونية الخالدة)) التي ابتدعتها دار ((بايباتشارا)) تعريفاً مبتكراً للرفاهية المستدامة.

وتمكنت هذه المجموعة من عرض أبعاد جديدة من التصميمات التي تجسّد أنماط الحياة الحديثة، من خلال تقديمها 30 لوحة تعكس الجماليات البلاستيكية الدقيقة التي تم التوصل إليها باستخدام طرق القطع المتقدمة ثلاثية الأبعاد بالليزر، وتشكيلة من المجوهرات الجديدة المتألقة الرائعة، وطرق النسيج الخاصة المعاصرة.

((ليلي بلانك))

وظهرت مجموعة ((ظلال الزنبق)) كعلامة فارقة أخرى في رحلة دار ((ليلي بلانك)). وكان جمال مختلف أنواع أزهار الزنبق مصدر إلهام منح جميع متابعي العرض نظرة شاملة عنوانها الأنوثة والحياة المنعشة والولادة.

وتحوّلت منصة العرض إلى مساحة نابضة بالحيوية بفضل التشكيلات الأنيقة التي تميّزت بأكتاف محددة المعالم، وقطع أخرى ظهرت بخطوط مرحة، إضافة إلى الظلال الأنيقة مع الحضور القوي لدرجات اللون الأسود والألوان الكهربائية.

((وينسانتو))

تُبرز قطع الأزياء التي عرضتها ((وينسانتو)) خطوطاً ملهمة تثير التفكير، كما تعكس وجهة نظرها الفريدة تجاه الفن والحياة. وبفضل توظيفها لوحة من الألوان المنسقة بعناية تتراوح بين البني الفاتح والأبيض والبيج، وظلال عرضية من الأسود أو الأخضر الداكن أو التوتي، نجحت المجموعة في نقل نوع من الإحساس الدرامي.

وظهرت العارضات على المنصة بمجموعة من خلفيات الظلال، حيث ارتدين أحذية مفتوحة بكعب عالٍ، كما عرضن تشكيلات أنيقة معززة بدرجات الألوان الجلدية، وقطع جذابة باللونين الأبيض والأسود تعود بالذاكرة إلى تنانير الكاوبوي، والبناطيل القصيرة المقترنة بقمصان بيضاء ناصعة تزيّنها ربطات العنق.

لما جوني

كشفت لما جوني المصممة التي تسعى إلى تقديم تصور جديد لمفهوم خزانة الملابس متعددة الاستخدامات، عن مجموعتها في هذا اليوم، حيث أكّدت من خلالها على التزام علامتها التجارية بتمكين المرأة.

وتجسد المجموعة جوهر المرأة الرقيقة والقوية في الوقت نفسه. وتتميز المجموعة بلوحة توازن بين اللون الأسود الكلاسيكي من جهة والألوان الحيوية مثل الأخضر الكهربائي والفوشيا والأزرق من جهة أخرى.