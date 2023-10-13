آلان: واثق من إسعاد جمهور الوحدة نهاية الموسم

أكد البرازيلي آلان ماركيز، لاعب خط وسط فريق الوحدة الأول لكرة القدم، أنه يتفهم وزملاءه غضب جمهور الوحدة بسبب نتائج الفريق في الموسم الحالي بعد مرور 5 جولات من عمر دوري أدنوك للمحترفين، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في أن الفريق قادر على تجاوز تلك الفترة الصعبة، وأن الفريق سيسعد الجمهور في نهاية الموسم.

ويعاني الوحدة منذ بداية الموسم على مستوى النتائج بعدما تلقى الفريق 3 هزائم قبل توقف الدوري في أكبر عدد من الهزائم التي يتعرض لها الفريق خلال أول 5 جولات من عمر الدوري، بعد أن خسر أمام البطائح وشباب الأهلي وبني ياس، وضعت الفريق في المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط في واحدة من أسوأ انطلاقات العنابي في دوري المحترفين.

دعم

وقال آلان في حديثه لـ ((البيان الرياضي)): ((بالطبع نتفهم غضب جمهور الوحدة ولهم الحق في ذلك؛ لأنهم دائماً ما كانوا على الموعد في الوقوف خلف الفريق واللاعبين، وقدموا الدعم في كل وقت، وأشكرهم على ذلك، نعلم أن النتائج في المرحلة الحالية ليست كما يتمنى الجميع، ولكننا سنحاول الخروج من تلك الفترة الصعبة في أسرع وقت والعودة مجدداً للنتائج الإيجابية)).

وأضاف: ((الفريق واجه سوء حظ في بعض المباريات، وفي المباراة الأخيرة أمام بني ياس لعبنا بشكل جيد لمدة 70 دقيقة رغم النقص العددي الذي عانينا منه بعد طرد عبد الرحمن أمان نهاية الشوط الأول، ولكن كانت هناك قرارات تحكيمية أثرت على المباراة، بعد أن أصر الحكم على احتساب ركلة جزاء لبني ياس رغم استدعاء تقنية الفيديو له، وبالتأكيد مثل هذه القرارات تؤثر على النتائج)).

توفيق

وتابع: ((ندرك أن بداية الموسم صعبة على الوحدة بعد أن خسر الفريق 3 مباريات، والموسم سيكون صعباً ليس على الوحدة فقط ولكن على كل الأندية، نعلم أنه لا يوجد عذر لدينا، ولكننا لم نكن نستحق الخسارة في أكثر من مباراة بعدما كنا الطرف الأفضل وأضعنا العديد من الفرص، ولكن لم يحالفنا التوفيق في الخروج بالفوز، لا يزال هناك الكثير من المباريات، وواثق بأننا سنسعد جمهور الوحدة في نهاية الموسم)).

وشدد آلان، على أن الفريق سيواصل القتال والسعي لتغيير الصورة التي ظهر عليها من بداية الموسم، وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن المنافسة قوية هذا الموسم بين أكثر من ناد في مختلف البطولات، ومعظم الأندية تمتلك لاعبين مميزين هذا الموسم، والوحدة أيضاً لديه فريق ومدرب جيد، والمرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع من أجل تجاوز النتائج السلبية.

فخر

وأعرب آلان، عن فخره بحمل شارة قيادة الوحدة باعتباره القائد الثاني للفريق بعد إسماعيل مطر، وقال: ((أتشرف بحمل شارة قيادة الوحدة كثاني كباتن الفريق بعد إسماعيل مطر الذي أحترمه وأقدره كثيراً كونه واحداً من اللاعبين الذين يملكون قصة جميلة مع كرة القدم في الإمارات، بالتأكيد الشارة تجعلك تركز على منح الثقة لزملائك اللاعبين ومحاولة تحفيزهم على تقديم أقصى ما لديهم من أجل الفريق)).

وعن إمكانية استمراره مع الوحدة في المستقبل، إذ ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي، خصوصاً وأنه واحد من أهم لاعبي الفريق منذ الموسم الماضي، أوضح: ((سعيد باللعب في صفوف ناد كبير مثل الوحدة وحمل شارة قيادته بعد إسماعيل مطر، ولكني أركز على الموسم الحالي مع الفريق، وسنرى في نهاية الموسم ماذا سيحدث، أسعى لتقديم كل ما أملك للوحدة حتى اللحظة الأخيرة))، مضيفاً: ((أحب جمهور الوحدة لأنهم بادلوني نفس الحب وقدموا لي الكثير من الدعم، وأحاول دائماً القتال من أجلهم)).

حب

ويعد آلان ماركيز واحداً من أفضل لاعب خط الوسط مع الوحدة وفي الدوري بشكل عام منذ انضمامه إلى قلعة العنابي الموسم الماضي قادماً من إيفرتون الإنجليزي في واحدة من أقوى الصفقات في ذاك الوقت، إذ يحظى اللاعب بحب جمهور الوحدة منذ ارتدائه قميص الفريق. ويستعد الوحدة لمواجهة الجزيرة 20 الجاري على إستاد محمد بن زايد، في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو الديربي الثاني بين الفريقين هذا الموسم، بعدما نجح الوحدة في تحقيق الفوز على الجزيرة في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

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