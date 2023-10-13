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ماراثون أدنوك أبوظبي ينطلق 16 ديسمبر بمشاركة 23 ألف رياضي

10/13/2023 12:49:03 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية ((أدنوك))، الجهتان المنظمتان لماراثون أدنوك أبوظبي، عن انطلاق النسخة الخامسة من الماراثون يوم 16 ديسمبر المقبل، من المقر الرئيسي لـ((أدنوك)) على كورنيش أبوظبي، ويمر المتسابقون من أمام أشهر معالم العاصمة الإماراتية كجامع الشيخ زايد الكبير وقصر البطين وقصر الحصن والمركز التجاري العالمي، وصولاً إلى خط النهاية عند مجمع أدنوك، في الموقع الذي يحتضن قرية السباق، بجانب حديقة بينونة.

ويمتد الماراثون لمسافة 42,195 كيلومتراً، ويبلغ مجموع جوائزه 303 آلاف دولار، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة 23 ألف رياضي.

ويحرص ماراثون أدنوك أبوظبي على دعوة أصحاب الهمم للمشاركة في الفعالية، تجسيداً لمظاهر التكاتف بين أفراد المجتمع، فيما يتم افتتاح قرية الماراثون 12 ديسمبر.

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وأقيم سباقات من سلسلة السباقات الترويجية للحدث في ياس مول يوم 2 سبتمبر الماضي لمسافات 1 و2.5 و5 كيلومترات، وفي استاد هزاع بن زايد 7 أكتوبر ضمن أربع مسافات هي 1 و2.5 و5 و10 كيلومترات، في حين تستضيف جزيرة الحديريات السباق الثالث يوم 4 نوفمبر لمسافات تبدأ من 1 كيلومتر إلى سباق نصف الماراثون لمسافة 21 كيلومتراً.

وسيقام سباق الظنة المجتمعي للجري، وهو سباق خاص من أدنوك، في الحديقة المركزية بمدينة الظنة الأحد المقبل الجاري، حيث يتنافس المشاركون ضمن مسافات 1 و2.5 و5 و10 كيلومترات، استعداداً للمشاركة في ماراثون أدنوك أبوظبي.

وقال سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: إن تنظيم فعالية استثنائية للمرة الخامسة يأتي استمراراً للنجاحات والإقبال اللافت الذي حققته النسخ السابقة من الماراثون والذي أصبح واحداً من أبرز الفعاليات الدولية، بفضل تضافر جهود الجميع.

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