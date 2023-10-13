حسن علي: صورة الدوري اتضحت بعد 5 جولات

أكد حسن علي، لاعب المنتخب الوطني الأسبق، على أن صورة دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، باتت أكثر وضوحاً بعد مرور 5 جولات من البطولة، لافتاً إلى أن الصراع على الدرع، يبدو ثنائياً بين شباب الأهلي والعين، مع عدم إغفال إمكانية دخول فرق أخرى ((حلبة)) الصراع، كالشارقة والجزيرة والوصل والنصر والوحدة في الجولات القادمة. تالياً نص الحوار مع حسن علي:

الأكثر استقراراً

كيف ترى صورة الدوري بعد مضي 5 جولات من البطولة؟

على صعيد التنافس على درع الدوري، أرى أن الصورة أصبحت أكثر وضوحاً بتنافس شباب الأهلي والعين على الدرع، بدليل أنهما يحتلان المركزين الأول والثاني بعد انقضاء 5 جولات، وهذا ما ذهبت إليه غالبية التوقعات قبل انطلاق البطولة باعتبارهما الأكثر استقراراً، والأوفر حظاً دائماً في نيل الترشيحات للدخول في دائرة التنافس على الدرع.

هل تعني أن الصراع على درع الدوري سيكون ثنائياً بين شباب الأهلي والعين؟

حتى الجولة الخامسة من البطولة، نعم، الوضع يبدو كذلك، رغم أن مشوار البطولة ما زال طويلاً، ومن المتوقع حصول مفاجآت قد تكون غير محسوبة، لكن الصورة الحالية، تشير إلى أن الصراع سيكون ثنائياً بين شباب الأهلي والعين على درع الدوري.

نتائج إيجابية

وماذا عن الفرق الأخرى المرشحة بقوة لمزاحمة شباب الأهلي والعين؟

بطبيعة الحال، هناك فرق أخرى كالشارقة والوصل والجزيرة والنصر والوحدة، مرشحة وبقوة لمزاحمة شباب الأهلي والعين على درع الدوري، لكن شباب الأهلي والعين، وفي ضوء نتائجهما في الجولات الخمس الأولى من البطولة، هما الأوفر حظاً في التنافس على الدرع، وهذا لا يقلل من فرص الفرق الأخرى في حال حققت نتائج إيجابية في الجولات القادمة، خصوصاً أمام شباب الأهلي والعين.

ما الذي لفت انتباهك أكثر بعد مرور 5 جولات من الدوري؟

أبرز ما لفت انتباهي، وضع النصر، الفريق يقدم مستويات مميزة في جميع مبارياته، لكنه يخسر بطريقة لا تتناسب مع حجم الأداء أمام المنافسين، هناك عمل إداري مميز، وجهد فني واضح من قبل المدرب، ولذلك، أرى أن النصر سيكون أبرز مرشح للعودة وبقوة إلى دائرة التنافس، أو على الأقل، شغل أحد مراكز المقدمة، وأعتقد أن خطوات عودته بدأت مع فوزه الثمين على العين في الجولة الخامسة من البطولة.

كبار البطولة

وماذا عن بقية الفرق الأخرى، الجزيرة والشارقة والوصل والوحدة؟

الشارقة سيعود باعتباره من كبار البطولة، ولديه مدرب يعرف مفاتيح البطولات، رغم أنه يحتل حالياً مركزاً لا يتناسب مع طموحاته، وكذلك الحال بالنسبة للجزيرة والوصل والوحدة، بإمكانها العودة إلى دائرة التنافس.

ماذا عن منطقة الوسط في جدول الترتيب؟

تقريباً، هي نفس الفرق التي احتلت مراكز وسط القائمة في الموسم الماضي، تشغلها في دوري الموسم الجاري، وكذلك الحال بالنسبة للفرق التي تبدو الأكثر ترشيحاً لشغل مراكز الترتيب الأخيرة، وفي كل الأحوال، ما زال الوقت مبكراً في إطلاق الأحكام النهائية، نظراً لأن مشوار البطولة ما زال طويلاً، ويتوقع أن يشهد تحولات عدة في مراكز لائحة الترتيب وفقاً لأداء ونتائج فرق البطولة.

كيف ترى التوقف الحالي للدوري؟

التوقف مفيد لأغلب فرق الدوري لإعادة ترتيب الأوراق وتصحيح المسار، خصوصاً للفرق التي تعرضت للخسارة أو التي حدثت لها بعض الهفوات في مشوارها خلال الجولات الخمس الماضية.

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