رئيس الاتحاد الدولي للعبة: الإمارات أفضل مكان لنشر «ميني فوتبول» في الشرق الأوسط

أكد الاتحاد الدولي للعبة ((ميني فوتبول)) اطمئنانه على جاهزية تنظيم بطولة العالم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بدولة الإمارات، التي تقام في رأس الخيمة ابتداء من 26 الجاري وتستمر 10 أيام، جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده فيليب جودة رئيس الاتحاد الدولي للعبة، في مقر ((بيت الحكمة)) بالشارقة، بحضور سالم القصير رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وسعيد العاجل نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة التنفيذية للعبة، وخلود الجنيبي الأمين العام للاتحاد، وسرمد الزدجالي عضو اللجنة التنفيذية والمشرف الفني للعبة.

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي أن معيار اختيار دولة الإمارات لتنظيم بطولة العالم، نبع من عدة عوامل تتميز بها الإمارات التي تعتبر أفضل مكان للترويج للعبة ونشرها على مستوى الشرق الأوسط بفضل ما يتوفر فيها من عوامل جذب سياحي واهتمام بجميع الألعاب الرياضية، زيادة على التعاون الذي وجده الاتحاد الدولي مع المسؤولين عن اللعبة في الإمارات وجاهزية رأس الخيمة للتنظيم بالتعاون مع هيئة السياحة فيها.

وقال: الاتحاد الدولي لديه شروط لتنظيم بطولة العالم وتقدمت كل من الإمارات والبرازيل والمجر لنيل حق الاستضافة والتنظيم للنسخة الحالية، وكان من المناسب للاتحاد الدولي الشروع في تطوير اللعبة وانتشارها في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك تم اختيار الإمارات، خصوصاً أن الملف كان جاهزاً وكل متطلبات التنظيم متوفرة بشكل احترافي في دولة الإمارات.

وأثنى رئيس الاتحاد الدولي على الترويج الذي وجدته اللعبة في دولة الإمارات خلال وقت قصير والترويج بشكل خاص لبطولة العالم من قبل الجهات ذات الصلة بما فيها سياحة رأس الخيمة، الشيء الذي يبشر بنسخة متفردة هذا العام، وقال: تنظيم بطولة بحجم كأس العالم رغم قصر الفترة منذ تدشين اللعبة في دولة الإمارات فيه جوانب إيجابية كبيرة سواء لمستقبل لعبة ((ميني فوتبول)) على مستوى العالم أو في دولة الإمارات، وسيكون ذلك مؤشراً لتطور اللعبة في الإمارات والمحيط الإقليمي.

ترتيبات

وأشار فيليب جودة إلى أن ترتيبات البطولة سارت بشكل دقيق وتم التأمين على كل التفاصيل ومن بينها النقل التلفزيوني، حيث تقدم عدد من الدول المشاركة لنقل مباشر لمباريات منتخباتها، كما أن الفرصة متاحة لجميع القنوات الفضائية في دولة الإمارات للنقل التلفزيوني بلا شروط. عبر سالم القصير رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، عن سعادتهم وفخرهم بأن تكون دولة الإمارات أول وجهة يقام فيها كأس العالم للعبة ((ميني فوتبول))، مشيراً إلى أن الإمارات كعادتها حريصة على توفير كل معينات التنظيم ومتطلباته بشكل مميز.

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