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منتخب الرجبي يشارك في سباعيات آسيا

10/13/2023 12:49:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

غادرت بعثة منتخب الإمارات للرجبي، إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، للمشاركة في الجولة الثانية الأخيرة من سلسلة سباعيات آسيا للرجبي، والتي ستقام من 12 إلى 16 الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات.

ويلعب المنتخب في المجموعة الأولى في البطولة، ومن المقرر أن يخوض مباراتين افتتاحيتين أمام الصين والفلبين، تليها مواجهة صعبة أمام اليابان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخب هونغ كونغ وكوريا وسنغافورة وماليزيا.

وتضم بعثة منتخبنا المدرب النيوزيلاندي، ابولو بيرليني، ومساعده يوسف شاكر، و13 لاعباً، ويتميز الفريق بخبراته الفردية والجماعية القوية، واختتم الفريق تدريباته على ملاعب ((ذا سيفينز)) بدبي.

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