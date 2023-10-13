الكثيري يمثل الإمارات في «أبوظبي إكستريم»

تشهد أبوظبي إطلاق النسخة الافتتاحية من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 1)، الفعالية المبتكرة في عالم الرياضات القتالية، 20 الجاري في مبادلة أرينا، ويمثل الإمارات في البطولة البطل الإماراتي زايد الكثيري، والذي لمع نجمه في رياضة الجوجيتسو بعد نجاحه في حجز موقعه بين نخبة لاعبي الجوجيتسو على مستوى العالم، ولا سيما في ظل الإنجازات اللافتة التي سطرها والبطولات المتعددة التي شارك فيها.

وتمثل البطولة نقلة نوعية وتجربة مبتكرة في مجال الرياضات القتالية، ما يعزز مكانة أبوظبي بصفتها مركزاً رائداً لاستضافة الفعاليات الرياضية عالمية المستوى. وتوج الكثيري مسيرته مع حصده ذهبية الحزام الأسود في وزن 56 كلغم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بعد تفوقه على البرازيلي نيثانيال فرنانديز، ليكون أول إماراتي يحقق هذا الإنجاز ويكسر سيطرة اللاعبين البرازيليين على ذهب الحزام الأسود لفئة المحترفين.

وتعكس إنجازات أبناء وبنات الوطن، وفي مقدمتهم الكثيري، حجم الدعم الهائل الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضيين، وحرصها على تزويدهم بالبيئة المناسبة لإحراز التقدم وتطوير أساليبهم والارتقاء برياضة الجوجيتسو في الدولة.

وقال الكثيري: تؤكد إنجازات الجوجيتسو التي حققناها الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضيين، والجهود الدؤوبة التي بذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو لغرس ثقافة التميز والانتصار والعزيمة لدى اللاعبين، فضلاً عن تزويدنا بجميع الممكنات اللازمة للمنافسة على أعلى المستويات.

ويواصل الكثيري تحضيراته لخوض هذه التجربة الفريدة، وقال يسعدني تمثيل الإمارات في البطولة وأدرك حجم الآمال المعقودة عليّ بصفتي الإماراتي الوحيد فيها، وأعتزم بذل قصارى جهدي لتحقيق نصر يتباهى به الإماراتيون أمام العالم أجمع، وأدعو الجميع إلى حضور المباريات وتشجيعي.

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