«دبي أبطال المستقبل» ينطلق في «نيو ماركت» بإنجلترا اليوم

يشهد مضمار ((نيو ماركت)) العريق في إنجلترا، عصر اليوم، انطلاقة مهرجان ((دبي أبطال المستقبل))، الذي يتضمن يومه الأول 8 أشواط مثيرة.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الخامس الرئيس ((فيليز مايل))، المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى))، الذي سيشهد مشاركة 8 مهرات، أبرزها ((شواري)) بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب أولي سانجستر، و((يلانغ يلانغ)) بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و((كلاسيكل سونج)) بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب رالف بيكيت.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1000 متر ((الفئة الثالثة)) مشاركة 15 خيلاً، ((فلورا أوف برمودا)) بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينج، و((مياهاريس)) بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، و((ميدنايت أفير)) بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب ريتشارد فاهي.

الشوط الثاني

وتشارك في الشوط الثاني ((جودلفين لايفتايم كير أو سو شارب ستيكس)) لمسافة 1400 متر ((الفئة الثالثة))، 7 مهرات، أبرزها ((دانس سيكوانس)) لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و((ستار ميوزك)) لجابر عبدالله بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب ريتشارد هيوز، و((جوشنج جولد)) لسالم راشد بن غدير بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

وقال المدرب شارلي آبلبي: تحسن أداء ((دانس سيكوانس)) بشكل جيد للغاية من الناحية البدنية منذ فوزها بسباق للمبتدئة في جولاي كورس، ونتطلع لرؤيتها وهي تنافس على خيل بمثل هذا المستوى، ولو هطلت بعض الأمطار لن تتأثر فرصها بالسباق، ونأمل أن يسهم هذا السباق في توفير بعض الإرشادات في التوجه نحو الشتاء والموسم المقبل.

الشوط الثالث

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1400 متر ((الفئة الثانية)) مشاركة 6 خيول، أبرزها ((أودينس)) بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و((شودف بين آرنج)) بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، و((شينديت)) بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

الشوط الرابع

ويشارك في الشوط الرابع ((أولد راولي كب)) لمسافة 2400 متر، 12 خيلاً يتقدمها ((هيومنتي)) لـ((قطر ريسنج)) بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و((الساكب)) لـ((مربط الوسمية)) بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب أندرو بالدينج، و((دنمارك)) بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر مشاركة 10 مهرات، أبرزها ((ديفوتد كوين)) لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و((لوميير دور)) للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب جيمس تيت، بينما تشارك ((إنشانتد لايف)) لجودلفين في الشوط السابع لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الثامن

تشارك في الشوط الثامن الختامي ((نيوماركت بوني أكاديمي ستيكس)) لمسافة 2000 متر ((الفئة الثالثة)) 12 مهرة وفرساً، أبرزها ((سيلفر ليدي)) لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و((فيل أوف شادوز)) لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و((مقدمة)) لـ((شادويل)) بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان.

وقال المدرب شارلي آبلبي: باعتقادنا أن مسافة حتى 10 فيرلونغ سوف تناسب ((سيلفر ليدي))، وشعرنا بارتياح من أدائها في ((روزماري ستيكس))، الذي يعد أول مشاركة لها بعد استراحة، وفي منافسة على مسافة أقصر من 1.5 ميل، ونأمل أن يسهم ذلك في تعزيز فرص ((فيل أوف شادوز))، حيث يمكن قيادتها بكل ثقة قريباً من المجموعة المتصدرة.

السباقات الأمريكية

ومن جانب آخر، يشارك ((بولد آكت)) لجودلفين بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب شارلي آبلبي، في سباق ((سيكامور ستيكس)) لمسافة 2400 متر ((الفئة الثالثة))، الذي سيقام فجر السبت على مضمار ((كينلاند)) بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المدرب شارلي آبلبي: حصل((بولد آكت)) على بوابة رائعة، هي الثالثة، وغادر إلى الولايات المتحدة في حالة طيبة، والأرضية هناك يفترض أن تكون مناسبة له، ونأمل أن يكون منافساً معتبراً في السباق.

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