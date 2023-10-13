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ماراثون الإمارات للدراجات المائية الأحد

10/13/2023 12:48:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق، بعد غدٍ، فعاليات ماراثون الإمارات للدراجات المائية، ويقام تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمشاركة الأبطال والمخضرمين والمحترفين، وتضم المنافسات ثلاث فئات، هي فئة جالس محترفين، فئة واقف محترفين، وفئة المخضرمين.

وأكد ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في النادي، أن الماراثون له شعبيته، وستكون المنافسة قوية ومثيرة بين المشاركين في كل الفئات، وقال: يحمل الماراثون قيمة مهمة للمتسابقين، في أنه يعزز اللياقة لدى المشاركين، ويرفع من قيمة التحمل لديهم.

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