دبي تجمع نجوم العالم في «دوري الأساطير» 18 نوفمبر

تجمع دبي نجوم كرة القدم العالمية في ((دوري الأساطير لكرة القدم))؛ الأول من نوعه في العالم، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي 18 نوفمبر المقبل، باستاد آل مكتوم في نادي النصر.

ويتقدم نجوم مانشستر يونايتد السابقون قائمة الأساطير، وهم: رايان غيغز، وديميتار برباتوف، وأنتونيو فانلسيا، وويس براون، ومايكل سلفستر، وخوان سباستيان فيرون، وسيظهرون ضمن فريق ستيل ريد ديفليز، فيما يضم فريق العالم نجوماً آخرين من العيار الثقيل، مثل ريفالدو، وروبرتو كارلوس وروبير بيريز وكلارنس سيدورف، وديديه دروغبا.

ويقام((دوري الأساطير لكرة القدم)) من 6 فرق، وبمشاركة 11 لاعباً من كل فريق، وبزمن 90 دقيقة للمباراة، بابتكار فريد من نوعه، حيث سيقوم اللاعبون الدوليون والنجوم المشاهير في غير كرة القدم، بالمشاركة في ركلات الترجيح في نهاية المباراة، لإضفاء لمسة إثارة وجمالية للمباريات، تزيد من استمتاع الجمهور.

6 محطات

وتقام مباريات الدوري في 6 محطات مختلفة عبر العالم حيث تستضيف دبي المباراة الافتتاحية ومباراتي نصف النهائي والنهائي، فيما ستقام المباراة الثانية في الهند يناير المقبل، تليها المباريات الأخرى في قطر والمملكة المتحدة، وفرنسا، ثم تعود إلى دبي مرة أخرى، لخوض المباراة النهائية.

وتم طرح تذاكر مباراة دبي للبيع على موقع بلاتينيوم، وعلى موقع كيو تيكت، وستخصص 20 % من إيرادات مبيعات التذاكر لدعم مؤسسة الجليلة للأعمال الخيرية.

فعاليات

وأعلنت اللجنة المنظمة عن برنامج الفعاليات الترفيهية المصاحبة للبطولة، والتي ستجتذب أكبر عدد من الشباب من جميع الجنسيات، حيث سيتم إقامة حفل افتتاح كبير قبل انطلاق المباراة، يتضمن استعراض نجوم الموسيقى العالميين، كما ستكون هناك فعاليات مفاجئة ورائعة، مع جوائز مثيرة للجمهور، وقمصان موقعة من النجوم العالميين، ستوزع على الجمهور خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.

وقال محمد موسى، الشريك الإداري لشركة ((إيه آي جي فابريكاتيورز دبي))، المنظمة للبطولة إلى جانب شركة ((27 رياضة))، ومجموعة ((آر إم سي الدولية للتعدين والوسائط المتعددة)): سيغمر نجوم كرة القدم العالميون استاد آل مكتوم بالحماس والإثارة يوم 18 نوفمبر، وسيحظى الجمهور بمتابعة أساطير كرة القدم الذين أمتعونا في أكبر البطولات العالمية، ليجتمعوا سوياً في هذا الحدث الفريد، الذي يهدف إلى منح الفرصة لأجيالنا القادمة لمشاهدة أساطيرنا المشهورين، ويستمتعوا بمشاهدة مهارات أفضل اللاعبين، ومع هذا العدد من النجوم، لم نحلم بأن تكون بداية مشروع أحلامنا أفضل من ذلك، نشعر بالفخر لوجود هذه المجموعة القوية في المباراة الافتتاحية.

وأضاف: يملك اللاعبون المشاركون في البطولة مجتمعين، أكثر من 60 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المؤكد أن الجميع يعلم قيمة هذه الأرقام، وما تمثله من انتشار على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ونسعى إلى تنظيم بطولة كروية غير مسبوقة، تمثل جسراً يربط بين أمجاد الماضي وطاقة المستقبل النابضة بالحياة، من خلال تعزيز مجتمع شامل ومتحمّس.

وأكدت اللجنة المنظمة على سعيها إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالبيئة، وتحقيق الاستدامة، من خلال تنظيم هذا الحدث الدولي، وقال سانجاي بيكتور رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة 27 رياضة: ((نسعى لإطلاق حدث مستدام بيئياً، وتشجيع الجميع، سواء الجمهور أو اللاعبين والمنظمين، على تبني ممارسات صديقة للبيئة، لذلك نعمل على مستويات مختلفة، لتحقيق أهداف الاستدامة لدينا، حيث سنحفز الجمهور على استخدام وسائل النقل العام والدراجات الهوائية، أو حتى المشي للوصول إلى الملعب، وسنشجعهم على الحد من النفايات، والحفاظ على المياه من خلال تقليل الفاقد، كما سنحرص على أن يقدم الموردون والبائعون الذين يشاركون، التزامنا بالاستدامة، منتجات ومواد تعبئة صديقة للبيئة، ونحن أيضاً نستخدم المواد الصديقة للبيئة، والورق المعاد تدويره في العروض الترويجية.

وقال مانيك بابر الرئيس التنفيذي لمجموعة ((آر إم سي الدولية للتعدين)): ((سيحظى الجميع بأمسية رائعة وممتعة في عالم كرة القدم، من خلال حفل الافتتاح المذهل، ومباراة كرة القدم الدولية المذهلة، بالإضافة إلى الجوائز الثمينة التي سيفوز بها الجمهور)).

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