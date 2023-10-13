«الأبيض» يتفوق على الكويت ودياً في دبي

واصل منتخب الإمارات الأول لكرة القدم انتصاراته الودية، وتغلب أمس على نظيره الكويتي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل مكتوم في نادي النصر، ضمن تجمعه الداخلي استعداداً لخوض غمار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027.

سجل الهدف طحنون الزعابي في الدقيقة 27. ومن المقرر أن يخوض ((الأبيض)) مباراة ثانية مع نظيره اللبناني الثلاثاء المقبل في ختام معسكر دبي.

واستعاد ((الأبيض)) توازنه بعد 20 دقيقة من خلال الضغط المتميز على لاعبي المنتخب الكويتي، والتحول السريع من الدفاع للهجوم، وحسن استغلال المساحات مع تقدم زايد سلطان؛ ما منح منتخبنا أفضلية أسهمت في إحراز طحنون الزعابي الهدف الأول بعد 27 دقيقة من تسديدة استغل فيها مهاراته بشكل جيد.

وخلال الشوط الثاني أشرك مدرب منتخبنا كلاً من علي صالح وعلي مبخوت وعلى سالمين وفابيو ليما وخالد الظنحاني وماجد راشد، من أجل تنشيط الأداء وتكثيف وفاعلية الهجوم، بعد إضاعة عدة فرص كانت كفيلة بزيادة غلته من الأهداف، منها الهدف المؤكد الذي أهدره علي مبخوت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز