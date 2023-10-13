«آسيوي الجودو» يدعم بطولات «أبوظبي العالمية»

أعلن الاتحاد الآسيوي للجودو، دعمه الكامل لاتحاد الإمارات للعبة، في استضافة بطولات أبوظبي العالمية الثلاث للجودو والكاتا والمحاربين القدامى، وثقته في قدرته على تنظيمها، وفق أفضل الممارسات العالمية، انطلاقاً من ريادة الإمارات في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية.

واطلعت اللجنة العليا المنظمة لبطولات أبوظبي العالمية الثلاث للجودو، على آخر الترتيبات والإجراءات الخاصة باستضافة الفعاليات المقررة من 24 الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل، والتي ينظمها اتحاد الجودو، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي.

واطمأنت اللجنة العليا، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، وناصر التميمي، أمين السر العام ومدير البطولة، على جهود لجان الاستقبال والاستضافة والتنظيم، لوضع جميع الترتيبات موضع التنفيذ، بالإضافة إلى التجهيزات الخاصة بصالتي ((مبادلة أرينا))، وجامعة السوربون لإقامة منافسات ((أبوظبي جراند سلام))، و((الكاتا)) و((المحاربين القدامى)).

وأعلنت 81 دولة، حتى الآن، مشاركتها في ((أبوظبي غراند سلام))، والبالغ جائزتها 155 ألف يورو، حسب لائحة الاتحاد الدولي للجودو، الذي يشرف على البطولات الثلاث، بالإضافة إلى الجوائز العينية والتذكارية. وأعلن الاتحاد الآسيوي للجودو، ينتظر تحديد البلد المستضيف، بجانب دورات تطويرية عالمية للإداريين والحكام، بما يتماشى مع استراتيجيته الرامية لتمكين الكوادر العاملة بأفضل المعايير والمستويات المهنية.

وأكد عبيد زايد العنزي رئيس الاتحاد الآسيوي، أن مشاركة نحو 1500 لاعب ولاعبة في بطولات أبوظبي العالمية الثلاث، حدث تاريخي آسيوي، يؤكد أهميتها وقوتها، وأن حرص اتحاد الإمارات، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، على تكريس جهوده الداعمة لتطور اللعبة، والارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، يعكس قيمة المستوى الفني المتطور لمنتخب الإمارات.

وأشار العنزي إلى أن المنافسة بين الدول الآسيوية والتطور الذي شهدته منتخباتها، لا سيما الإمارات وأوزبكستان، أفضت إلى واقع مختلف، كسر هيمنة بعض الدول على صدارة اللعبة في القارة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

وأضاف: حريصون على تنفيذ البرامج الداعمة للتطور على مستوى القارة، وهناك تعاون كبير مع الاتحادات المختلفة، من بينها الاتحاد الإماراتي، ونعمل على تعزيز هذه الخطط، من خلال ترسيخ دور الأكاديميات المتخصصة في الدول الآسيوية، وتنظيم البطولات المختلفة سنوياً للكبار والناشئين، كما نعمل على مواكبة التطور الذي تشهده اللعبة عالمياً، بتصميم المبادرات المستقبلية، وتوفير جميع المتطلبات التنافسية.

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